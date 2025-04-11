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Как можно безопасно защитить лук от заморозков весной 2025

11 апреля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить лук от заморозков весной 2025 года — безопасные методы, советы дачникам
Дачница с выращенным луком в руке. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Весенние заморозки могут оставить вас без урожая, например, если вы выращиваете на своем огороде лук. Чтобы избежать проблем и вырастить хороший урожай этой культуры, необходимо понимать, как ее можно эффективно защитить от "минусов" на термометре.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Лук — это популярный овощ, который считается очень чувствительным к снижению температуры на улице. Если вы посадили лук и хотите вырастить хороший урожай в условиях небольших "минусов" на улице, обязательно защитите его.

Лук
Выращенный урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Чтобы сэкономить деньги и в то же время не навредить этой культуре, узнайте, как это можно безопасно сделать.

Как можно уберечь лук от заморозков

Накрытие грядок

Для защиты лука накройте грядки, где вы его выращиваете, агроволокном, ведь этот материал считается легким, помогает растениям дышать и защищает их от заморозков до шести градусов мороза. Также можете накрыть каждое растение лука обрезанными пластиковыми бутылками, создав своего рода теплицы.

Мульчирование почвы

Эта процедура помогает удерживать тепло в земле и в то же время защищает корни лука. Чтобы защитить растения от заморозков, можете замульчировать их небольшим слоем одного из таких материалов, как:

  • Солома
  • Опилки
  • Торф
  • Сухие листья

Полив растений

Дело в том, что влажная земля гораздо лучше удерживает тепло, поэтому перед заморозками тщательно полейте грядки. Так влага будет испаряться, тем самым, повышая температуру воздуха у поверхности земли, а это, в свою очередь, убережет ваши растения от холода.

Полив лука
Процесс полива лука на огороде. Фото: Daily Herald

Выбор сортов и времени посадки

Чтобы ваш лук точно не замерз, заранее необходимо выбрать сорта, которые способны выдерживать холода. Рано весной лучше не сажать овощ, чтобы заморозки весной точно не повредили растения.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить лук на огороде от стрелкования.

Ранее мы рассказывали о том, когда посадить лук на огороде весной 2025 года по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить лук на огороде в апреле 2025 года.

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20:08 Прихожая Зои Салданы поразила дизайнеров одной деталью

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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