Як захистити цибулю від заморозків навесні 2025 року — безпечні методи, поради дачникам

Дачниця з вирощеною цибулею в руці. Фото: Pixabay

Весняні заморозки можуть залишити вас без врожаю, наприклад, якщо ви вирощуєте на своєму городі цибулю. Щоб уникнути проблем і виростити гарний врожай цієї культури, необхідно розуміти, як її можна ефективно захистити від "мінусів" на термометрі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Цибуля — це популярний овоч, який вважається дуже чутливим до зниження температури надворі. Якщо ви посадили цибулю і хочете виростити гарний врожай в умовах невеликих "мінусів" надворі, обов’язково захистіть її.

Вирощений врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Щоб зекономити гроші та водночас не нашкодити цій культурі, дізнайтеся, як це можна безпечно зробити.

Як можна уберегти цибулю від заморозків

Накриття грядок

Для захисту цибулі накрийте грядки, де ви її вирощуєте, агроволокном, адже цей матеріал вважається легким, допомагає рослинам дихати і захищає їх від заморозків до шести градусів морозу. Також можете накрити кожну рослину цибулі обрізаними пластиковими пляшками, створивши свого роду теплиці.

Мульчування ґрунту

Ця процедура допомагає утримувати тепло в землі та водночас захищає коріння цибулі. Щоб захистити рослини від заморозків, можете замульчувати їх невеликим шаром одного з таких матеріалів, як:

Солома

Тирса

Торф

Сухе листя

Полив рослин

Річ у тім, що волога земля набагато краще утримує тепло, тому перед заморозками ретельно полийте грядки. Так волога буде випаровуватися, тим самим, підвищуючи температуру повітря біля поверхні землі, а це своєю чергою вбереже ваші рослини від холоду.

Процес поливу цибулі на городі. Фото: Daily Herald

Вибір сортів і часу посадки

Щоб ваша цибуля точно не замерзла, заздалегідь необхідно обрати сорти, які здатні витримувати холоди. Рано навесні краще не садити овоч, щоб заморозки навесні точно не пошкодили рослини.

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