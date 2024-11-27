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И никакого увлажнителя не надо — как увлажнить воздух в комнате

27 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя — эффективные методы
Молодая хозяйка, которая вешает вещи после стирки. Фото: DiLei
Кристина Кучугурная - Редактор

Когда воздух дома сухой, это повышает риск развития различных бактерий и вирусов, провоцирующих возникновение болезней, поэтому необходимо поддерживать уровень влаги в помещении. Мы рассказываем о действенных методах, которые помогут это сделать, не используя увлажнителя из магазина.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Откройте дверь ванной комнаты

Чтобы улучшить влажность дома, каждый раз после купания не закрывайте дверь в ванной комнате. Испарение сделает воздух влажным, а в ванной быстрее высохнет воздух.

Ванная комната
Открытая дверь ванной комнаты. Фото: Pinterest

Начните выращивать комнатные растения

Все люди в этом мире знают, что домашние цветы способны очищать воздух в комнате, а также увлажняют его. Самыми лучшими растениями для увлажнения считаются такие растения, как:

  • Фикус
  • Гибискус
  • Фатсия
  • Драцена
  • Папоротник
Растения
Комнатные растения на полке. Фото: Pinterest

Сушите одежду в комнате

Каждый раз после стирки развешайте свои вещи в комнате, а не на балконе, как обычно. Это поможет влаге быстрее испаряться из одежды и, тем самым, будет насыщать воздух.

Женщина возле сушилки
Женщина, развешивающая одежду на сушилке. Фото: Alo

Сделайте влажную уборку

Еще одним методом увлажнения комнаты является мойка пола, которая не только уберет мусор, но и увлажнит воздух. Просто помойте мокрой тряпкой или шваброй свой пол в комнате, и вы почувствуете, что вам становится легче дышать.

Мытье поло
Женщина, которая моет пол. Фото: Pinterest

Нагрейте чайник

Возьмите чайник, налейте туда воды, поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего оставьте на медленном огне. Таким образом, пар, который будет выходить из носика чайника, будет увлажнять воздух.

Чайник
Чайник, кипящий на плите. Фото: Pinterest

Можно также расставить по дому посуду с водой, например, вазы или банки, или воспользоваться опрыскивателем.

Напомним, мы писали о том, как можно убрать грязь с запахом с деревянных ложек.

Раньше мы рассказывали о том, как быстро избавиться от неприятного аромата в холодильнике.

Также мы сообщали о том, как можно убрать устаревшую ржавчину на любимых джинсах.

воздух советы действенные лайфхаки эффективные способы влажность

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