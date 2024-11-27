Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя — эффективные методы

И никакого увлажнителя не надо — как увлажнить воздух в комнате
Когда воздух дома сухой, это повышает риск развития различных бактерий и вирусов, провоцирующих возникновение болезней, поэтому необходимо поддерживать уровень влаги в помещении. Мы рассказываем о действенных методах, которые помогут это сделать, не используя увлажнителя из магазина.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как можно повысить уровень влажности дома
Откройте дверь ванной комнаты
Чтобы улучшить влажность дома, каждый раз после купания не закрывайте дверь в ванной комнате. Испарение сделает воздух влажным, а в ванной быстрее высохнет воздух.
Начните выращивать комнатные растения
Все люди в этом мире знают, что домашние цветы способны очищать воздух в комнате, а также увлажняют его. Самыми лучшими растениями для увлажнения считаются такие растения, как:
- Фикус
- Гибискус
- Фатсия
- Драцена
- Папоротник
Сушите одежду в комнате
Каждый раз после стирки развешайте свои вещи в комнате, а не на балконе, как обычно. Это поможет влаге быстрее испаряться из одежды и, тем самым, будет насыщать воздух.
Сделайте влажную уборку
Еще одним методом увлажнения комнаты является мойка пола, которая не только уберет мусор, но и увлажнит воздух. Просто помойте мокрой тряпкой или шваброй свой пол в комнате, и вы почувствуете, что вам становится легче дышать.
Нагрейте чайник
Возьмите чайник, налейте туда воды, поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего оставьте на медленном огне. Таким образом, пар, который будет выходить из носика чайника, будет увлажнять воздух.
Можно также расставить по дому посуду с водой, например, вазы или банки, или воспользоваться опрыскивателем.
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