Як прибрати іржу на джинсах підручними засобами — лайфхаки

Людина, яка прибирає іржу на джинсах. Фото: Decorexpro

Одягаєте улюблені джинси і помітили, що на них раптово з’явилися ознаки іржі? Скористайтеся одними звичайними кухонними засобами, щоб раз і назавжди позбутися цієї застарілої плями на джинсах і миттєво врятувати улюблену річ.

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Нерідко на улюбленому одязі можна побачити небажані плями, через яких доводиться викидати його на смітник. Однак, якщо знати ефективні методи вирішення цієї проблеми, є великі шанси, все ж таки, врятувати улюблені речі.

Наприклад, якщо на ваших джинсах з’явилася іржа, скористайтеся звичайними засобами, які є на кухні кожної господині, і ваша проблема зникне раз і назавжди. Дізнайтеся, як можна швидко та ефективно прибрати застарілі плями на улюбленому одязі, щоб знову його одягати.

Сліди іржі на джинсах. Фото: Pinterest

Як можна прибрати іржу на улюблених джинсах

Лимонна кислота

Цей кухонний засіб допоможе прибрати іржу з білої тканини, а щоб приготувати ефективний розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Лимонна кислота — 20 грамів

Вода — 150 грамів

Емальований посуд

Розчиніть кислоту у воді, налийте готову суміш в ємність з емалі та нагрійте так, щоб розчин не закипів. Нанесіть суміш на пляму, залиште в такому стані на п’ять хвилин і, за потреби, повторіть процедуру. Потім просто просушіть тканину.

Очищення джинсів від плям. Фото: Decorexpro

Соль і столовий оцет

Іржу на джинсах можна також прибрати столовим оцтом і сіллю, змішавши їх до консистенції густої каші. Нанесіть готову суміш на пляму і залиште в такому стані на півтори-дві години. Після того, як ви це зробили, просто прополощіть тканину і повішайте її висихати.

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