Як прибрати іржу на джинсах підручними засобами — лайфхаки

Іржа на джинсах — як за п'ять хвилин прибрати застарілі плями
Одягаєте улюблені джинси і помітили, що на них раптово з’явилися ознаки іржі? Скористайтеся одними звичайними кухонними засобами, щоб раз і назавжди позбутися цієї застарілої плями на джинсах і миттєво врятувати улюблену річ.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Нерідко на улюбленому одязі можна побачити небажані плями, через яких доводиться викидати його на смітник. Однак, якщо знати ефективні методи вирішення цієї проблеми, є великі шанси, все ж таки, врятувати улюблені речі.
Наприклад, якщо на ваших джинсах з’явилася іржа, скористайтеся звичайними засобами, які є на кухні кожної господині, і ваша проблема зникне раз і назавжди. Дізнайтеся, як можна швидко та ефективно прибрати застарілі плями на улюбленому одязі, щоб знову його одягати.
Як можна прибрати іржу на улюблених джинсах
Лимонна кислота
Цей кухонний засіб допоможе прибрати іржу з білої тканини, а щоб приготувати ефективний розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Лимонна кислота — 20 грамів
- Вода — 150 грамів
- Емальований посуд
Розчиніть кислоту у воді, налийте готову суміш в ємність з емалі та нагрійте так, щоб розчин не закипів. Нанесіть суміш на пляму, залиште в такому стані на п’ять хвилин і, за потреби, повторіть процедуру. Потім просто просушіть тканину.
Соль і столовий оцет
Іржу на джинсах можна також прибрати столовим оцтом і сіллю, змішавши їх до консистенції густої каші. Нанесіть готову суміш на пляму і залиште в такому стані на півтори-дві години. Після того, як ви це зробили, просто прополощіть тканину і повішайте її висихати.
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