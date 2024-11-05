Как убрать ржавчину на джинсах подручными средствами — лайфхаки

Человек, убирающий ржавчину на джинсах. Фото: Decorexpro

Надеваете любимые джинсы и заметили, что на них внезапно появились признаки ржавчины? Воспользуйтесь одними обычными кухонными средствами, чтобы раз и навсегда избавиться от этого устаревшего пятна на джинсах и мгновенно спасти любимую вещь.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Нередко на любимой одежде можно увидеть нежелательные пятна, из-за которых приходится выбрасывать ее на мусорку. Однако, если знать эффективные методы решения этой проблемы, есть большие шансы, все-таки, спасти любимые вещи.

К примеру, если на ваших джинсах появилась ржавчина, воспользуйтесь обычными средствами, которые есть на кухне каждой хозяйки, и ваша проблема исчезнет раз и навсегда. Узнайте, как можно быстро и эффективно убрать устаревшие пятна на любимой одежде, чтобы снова ее одевать.

Следы ржавчины на джинсах. Фото: Pinterest

Как можно убрать ржавчину на любимых джинсах

Лимонная кислота

Это кухонное средство поможет убрать ржавчину с белой ткани, а чтобы приготовить эффективный раствор, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Лимонная кислота — 20 грамм

Вода — 150 грамм

Эмалированная посуда

Растворите в воде кислоту, налейте готовую смесь в емкость из эмали и нагрейте так, чтобы раствор не закипел. Нанесите смесь на пятно, оставьте в таком состоянии на пять минут и, при необходимости, повторите процедуру. Затем просто просушите ткань.

Очистка джинсов от пятен. Фото: Decorexpro

Соль и столовый уксус

Ржавчину на джинсах можно также убрать столовым уксусом и солью, смешав их до консистенции густой каши. Нанесите готовую смесь на пятно и оставьте в таком состоянии на полтора-два часа. После того, как вы это сделали, просто прополощите ткань и повешайте ее высыхать.

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно убрать следы накипи в чайнике.

Раньше мы рассказывали о том, как можно отмыть кухонные полотенца от следов грязи и жира.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно избавиться от пятен травы на любимой одежде.