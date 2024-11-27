Як зволожити повітря в кімнаті без зволожувача — ефективні методи

Молода господиня, яка вішає речі після прання. Фото: DiLei

Коли повітря вдома сухе, це підвищує ризик розвитку різних бактерій і вірусів, які провокують виникнення хвороб, тому необхідно підтримувати рівень вологи в приміщенні. Ми розповідаємо про дієві методи, які допоможуть це зробити, не використовуючи зволожувача з магазину.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Відкрийте двері ванної кімнати

Щоб покращити вологість вдома, щоразу після купання не зачиняйте двері у ванній кімнаті. Випаровування зробить повітря вологим, а й у ванній швидше висохне повітря.

Відчинені двері ванної кімнати. Фото: Pinterest

Почніть вирощувати кімнатні рослини

Всі люди у цьому світі знають, що домашні квіти здатні очищувати повітря в кімнаті, а також зволожують його. Найкращими рослинами для зволоження вважаються такі рослини, як:

Фікус

Гібіскус

Фатсія

Драцена

Папороть

Кімнатні рослини на полиці. Фото: Pinterest

Сушіть одяг у кімнаті

Щоразу після прання розвішайте свої речі в кімнаті, а не на балконі, як зазвичай. Це допоможе волозі швидше випаровуватися з одягу і, тим самим, насичуватиме повітря.

Жінка, яка розвішує одяг на сушарці. Фото: Alo

Зробіть вологе прибирання

Ще одним методом зволоження кімнати є миття підлоги, яка не тільки прибере сміття, а й зволожить повітря. Просто помийте мокрою ганчіркою або шваброю свою підлогу в кімнаті, і ви відчуєте, що вам стає легше дихати.

Жінка, яка миє підлогу. Фото: Pinterest

Нагрійте чайник

Візьміть чайник, налийте туди води, поставте на плиту і доведіть до кипіння, після чого залиште на повільному вогні. Таким чином, пар, який виходитиме з носика чайника, буде зволожувати повітря.

Чайник, який кипить на плиті. Фото: Pinterest

Можна також розставити по дому посуд з водою, наприклад, вази або банки, або ж скористатися обприскувачем.

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