Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow І жодного зволожувача не треба — як зволожити повітря в кімнаті arrow

І жодного зволожувача не треба — як зволожити повітря в кімнаті

27 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як зволожити повітря в кімнаті без зволожувача — ефективні методи
Молода господиня, яка вішає речі після прання. Фото: DiLei
Христина Кучугурна - Редактор

Коли повітря вдома сухе, це підвищує ризик розвитку різних бактерій і вірусів, які провокують виникнення хвороб, тому необхідно підтримувати рівень вологи в приміщенні. Ми розповідаємо про дієві методи, які допоможуть це зробити, не використовуючи зволожувача з магазину.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Як можна підвищити рівень вологості вдома 

Відкрийте двері ванної кімнати

Щоб покращити вологість вдома, щоразу після купання не зачиняйте двері у ванній кімнаті. Випаровування зробить повітря вологим, а й у ванній швидше висохне повітря.

Ванная комната
Відчинені двері ванної кімнати. Фото: Pinterest

Почніть вирощувати кімнатні рослини

Всі люди у цьому світі знають, що домашні квіти здатні очищувати повітря в кімнаті, а також зволожують його. Найкращими рослинами для зволоження вважаються такі рослини, як:

  • Фікус
  • Гібіскус
  • Фатсія
  • Драцена
  • Папороть
Растения
Кімнатні рослини на полиці. Фото: Pinterest

Сушіть одяг у кімнаті

Щоразу після прання розвішайте свої речі в кімнаті, а не на балконі, як зазвичай. Це допоможе волозі швидше випаровуватися з одягу і, тим самим, насичуватиме повітря. 

Женщина возле сушилки
Жінка, яка розвішує одяг на сушарці. Фото: Alo

Зробіть вологе прибирання

Ще одним методом зволоження кімнати є миття підлоги, яка не тільки прибере сміття, а й зволожить повітря. Просто помийте мокрою ганчіркою або шваброю свою підлогу в кімнаті, і ви відчуєте, що вам стає легше дихати.

Мытье пола
Жінка, яка миє підлогу. Фото: Pinterest

Нагрійте чайник

Візьміть чайник, налийте туди води, поставте на плиту і доведіть до кипіння, після чого залиште на повільному вогні. Таким чином, пар, який виходитиме з носика чайника, буде зволожувати повітря. 

Чайник
Чайник, який кипить на плиті. Фото: Pinterest

Можна також розставити по дому посуд з водою, наприклад, вази або банки, або ж скористатися обприскувачем. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна прибрати бруд із запахом з дерев’яних ложок. 

Раніше ми розповідали про те, як швидко позбутися неприємного аромату в холодильнику. 

Також ми повідомляли про те, як можна прибрати застарілу іржу на улюблених джинсах.

повітря поради дієві лайфхаки ефективні способи вологість

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Тумани й ожеледиця — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 Міноборони з'ясувало в чому дефект 120 мм мін — що з ними не так

Термінова новина

04:15 Через падіння уламків БпЛА в Києві є поранений і пошкодження

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

Термінова новина

01:50 У Києві пролунали вибухи — чим РФ атакує столицю України

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

05:05 Тумани й ожеледиця — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 Міноборони з'ясувало в чому дефект 120 мм мін — що з ними не так

Термінова новина

04:15 Через падіння уламків БпЛА в Києві є поранений і пошкодження

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

Термінова новина

01:50 У Києві пролунали вибухи — чим РФ атакує столицю України

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК