Як зволожити повітря в кімнаті без зволожувача — ефективні методи

І жодного зволожувача не треба — як зволожити повітря в кімнаті
Коли повітря вдома сухе, це підвищує ризик розвитку різних бактерій і вірусів, які провокують виникнення хвороб, тому необхідно підтримувати рівень вологи в приміщенні. Ми розповідаємо про дієві методи, які допоможуть це зробити, не використовуючи зволожувача з магазину.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як можна підвищити рівень вологості вдома
Відкрийте двері ванної кімнати
Щоб покращити вологість вдома, щоразу після купання не зачиняйте двері у ванній кімнаті. Випаровування зробить повітря вологим, а й у ванній швидше висохне повітря.
Почніть вирощувати кімнатні рослини
Всі люди у цьому світі знають, що домашні квіти здатні очищувати повітря в кімнаті, а також зволожують його. Найкращими рослинами для зволоження вважаються такі рослини, як:
- Фікус
- Гібіскус
- Фатсія
- Драцена
- Папороть
Сушіть одяг у кімнаті
Щоразу після прання розвішайте свої речі в кімнаті, а не на балконі, як зазвичай. Це допоможе волозі швидше випаровуватися з одягу і, тим самим, насичуватиме повітря.
Зробіть вологе прибирання
Ще одним методом зволоження кімнати є миття підлоги, яка не тільки прибере сміття, а й зволожить повітря. Просто помийте мокрою ганчіркою або шваброю свою підлогу в кімнаті, і ви відчуєте, що вам стає легше дихати.
Нагрійте чайник
Візьміть чайник, налийте туди води, поставте на плиту і доведіть до кипіння, після чого залиште на повільному вогні. Таким чином, пар, який виходитиме з носика чайника, буде зволожувати повітря.
Можна також розставити по дому посуд з водою, наприклад, вази або банки, або ж скористатися обприскувачем.
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