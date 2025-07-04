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Главная Дом И лопаты не нужно — как эффективно удалить пенек на участке

И лопаты не нужно — как эффективно удалить пенек на участке

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:54
Как можно удалить пенек на участке без лопаты — эффективные методы, советы дачникам
Процесс удаления пенька народным методом. Фото: Decorexpro

Многие дачники, имеющие собственный дачный участок, иногда сталкиваются с тем, что нужно удалить дерево, но не всегда хочется тратить силы на выкапывание. Узнайте, как можно убрать пенек со своей территории, не беря в руки лопаты.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Мицелий

Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться простым народным средством — мицелием. Этот экологичный способ помогает пеньку разлагаться естественным путем. И хотя эта процедура отнимает много времени, чем другие методы, она является абсолютно безопасной для окружающей среды.

Дело в том, что мицелий определенных видов грибов питается древесиной, разрушая такие ее основные элементы, как лигнин и целлюлозу. В результате пенек превращается в труху, полностью разлагается и позволяет просто убрать остатки после себя.

Просто просверлите отверстия в пеньке, который вы хотите удалить на своем участке, и положите туда мицелий. Затем подождите шесть месяцев, пока пенек не сгниет самостоятельно.

Пенек
Пенек от старого дерева. Фото: Pexels

Удобрения с содержанием азота

Такой элемент, как азот, стимулирует рост растений, поэтому им часто подкармливают растения в начале сезона. Азот считается главным компонентом, который нужен для размножения микроорганизмов, отвечающих за разложение древесины.

Чтобы воспользоваться этим методом, просверлите пенек и насыпьте в лунки удобрение, содержащее азот, например аммиачную селитру. И хотя результатов придется ждать три-пять лет, на него не нужно тратить много сил или специальное оборудование.

Удаление пенька
Опрыскивание пенька для удаления. Фото: National Deer Association

Напомним, мы писали о том, какие деревья категорически нельзя вырубать возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле дома.

Также мы сообщали о том, почему деревья в саду начали усыхать и как спасти урожай.

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Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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