Як можна видалити пеньок на ділянці без лопати — ефективні методи, поради дачникам

Процес видалення пенька народним методом. Фото: Decorexpro

Багато дачників, які мають власну дачну ділянку, інколи зіштовхуються з тим, що потрібно видалити дерево, але не завжди хочеться витрачати сили на викопування. Дізнайтеся, як можна прибрати пеньок зі своєї території, не беручи до рук лопати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Міцелій

Дачники з досвідом рекомендують скористатися простим народним засобом — міцелієм. Цей екологічний спосіб допомагає пеньку розкладатися природним шляхом. І хоча ця процедура забирає багато часу, ніж інші методи, вона є абсолютно безпечною для навколишнього середовища.

Річ у тім, що міцелій певних видів грибів живиться деревиною, руйнуючи такі її основні елементи, як лігнін і целюлозу. В результаті пеньок перетворюється на трухлявину, повністю розкладається і дає змогу просто прибрати залишки після себе.

Просто просвердліть отвори в пеньку, який ви хочете видалити на своїй ділянці, та покладіть туди міцелій. Потім почекайте шість місяців, доки пеньок не згниє самостійно.

Пеньок від старого дерева. Фото: Pexels

Добрива із вмістом азоту

Такий елемент, як азот, стимулює ріст рослин, тому ним часто підживлюють рослини на початку сезону. Азот вважається головним компонентом, який потрібен для розмноження мікроорганізмів, що відповідають за розкладання деревини.

Щоб скористатися цим методом, просвердліть пеньок і насипте в лунки добриво, яке містить азот, наприклад аміачну селітру. І хоча результатів доведеться чекати три-п’ять років, на нього не потрібно витрачати багато сил чи спеціальне обладнання.

Обприскування пенька для видалення. Фото: National Deer Association

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