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Гробки 2025 в Украине — какие цветы стоит посадить на могиле

24 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие цветы можно посадить на могиле — самые лучшие растения для кладбища, советы
Человек, который поливает цветы на могиле на кладбище. Фото: ExclusivTV.md
Кристина Кучугурная - Редактор

После Пасхи все люди едут на кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких, а некоторые в это время высаживают цветы. Узнайте, какие растения можно посадить на могиле, чтобы они цвели в течение нескольких лет и не нуждались в особом уходе.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Эксперты отмечают, что на могилах на кладбищах лучше сажать многолетние цветы. Дело в том, что такие растения будут цвести несколько лет подряд, и вам не нужно будет каждый раз за ними приезжать ухаживать. Чтобы сделать могилу красивой, узнайте, какие именно растения посадить.

Растения, которые стоит посадить на могилах

Бурачок

Это одно из самых популярных многолетних растений в садоводстве, которое похоже на коврик, разрастающийся по территории. Существует белые и розовые бурачки, поэтому у вас есть возможность выбрать на кладбище такой цвет, который вам больше нравится. В то же время, этот цветок хорошо растет на сухом участке, но его нельзя очень часто поливать.

Бурачок
Разноцветный бурачок в саду. Фото: Pinterest

Обриета или тимьян

Специалисты также считают эти растения удачными вариантами для посадки на могилах. Дело в том, что они не только красиво цветут, но и не требуют большого ухода.

Коллаж
Обриета и тимьян в садах. Фото: коллаж Новини.LIVE

Портулак

Это растение также пользуется популярностью на кладбищах, ведь оно способно цвести до наступления морозов на улице. Причем, этот цветок ежегодно размножается, поэтому ему не требуется большое внимание.

Портулак
Растение портулака на огороде. Фото: Decorexpro

Очиток

Также удачной идеей будет посадить на могиле такой суккулентный цветок, как седум. Причем, вам достаточно лишь один раз посадить это растение, и оно потом самостоятельно будет размножаться. Очиток может заполнять весь участок невероятным цветением.

Очиток
Большой куст очитка в лесу. Фото: Pinterest

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