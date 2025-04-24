Какие цветы можно посадить на могиле — самые лучшие растения для кладбища, советы

Гробки 2025 в Украине — какие цветы стоит посадить на могиле
После Пасхи все люди едут на кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких, а некоторые в это время высаживают цветы. Узнайте, какие растения можно посадить на могиле, чтобы они цвели в течение нескольких лет и не нуждались в особом уходе.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Эксперты отмечают, что на могилах на кладбищах лучше сажать многолетние цветы. Дело в том, что такие растения будут цвести несколько лет подряд, и вам не нужно будет каждый раз за ними приезжать ухаживать. Чтобы сделать могилу красивой, узнайте, какие именно растения посадить.
Растения, которые стоит посадить на могилах
Бурачок
Это одно из самых популярных многолетних растений в садоводстве, которое похоже на коврик, разрастающийся по территории. Существует белые и розовые бурачки, поэтому у вас есть возможность выбрать на кладбище такой цвет, который вам больше нравится. В то же время, этот цветок хорошо растет на сухом участке, но его нельзя очень часто поливать.
Обриета или тимьян
Специалисты также считают эти растения удачными вариантами для посадки на могилах. Дело в том, что они не только красиво цветут, но и не требуют большого ухода.
Портулак
Это растение также пользуется популярностью на кладбищах, ведь оно способно цвести до наступления морозов на улице. Причем, этот цветок ежегодно размножается, поэтому ему не требуется большое внимание.
Очиток
Также удачной идеей будет посадить на могиле такой суккулентный цветок, как седум. Причем, вам достаточно лишь один раз посадить это растение, и оно потом самостоятельно будет размножаться. Очиток может заполнять весь участок невероятным цветением.
Напомним, мы писали о том, почему бутоны роз стали темными и как спасти этот цветок.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать гортензию в саду весной.
Также мы сообщали о том, чем стоит подкормить тюльпаны в саду весной.
Читайте Новини.LIVE!