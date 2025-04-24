Які квіти можна посадити на могилі — найкращі рослини для кладовища, поради

Гробки 2025 в Україні — які квіти варто посадити на могилі
Після Великодня всі люди їдуть на цвинтар, щоб навести лад на могилах своїх рідних і близьких, а деякі в цей час висаджують квіти. Дізнайтеся, які рослини можна посадити на могилі, щоб вони цвіли впродовж кількох років і не потребували особливого догляду.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Експерти наголошують, що на могилах на кладовищах краще садити багаторічні квіти. Справа в тому, що такі рослини цвістимуть кілька років поспіль, і вам не потрібно буде щоразу їх приїжджати доглядати. Щоб зробити могилу красивою, дізнайтеся, які саме рослини посадити.
Рослини, які варто посадити на могилах
Алісум
Це одна з найпопулярніших багаторічних рослин у садівництві, яка схожа на килимок, що розростається територією. Існує білі та рожеві алісуми, тому у вас є можливість обрати на кладовище такий колір, який вам більше до вподоби. Водночас, ця квітка гарно росте на сухій ділянці, але її не можна дуже часто поливати.
Обрієта або чебрець
Фахівці також вважають ці рослини вдалими варіантами для посадки на могилах. Справа в тому, що вони не лише гарно цвітуть, а й не потребують великого догляду.
Портулак
Ця рослина також користується популярністю на цвинтарях, адже вона здатна цвісти аж до настання морозів надворі. Причому, ця квітка щорічно розмножується, тому їй не потрібна велика увага.
Седум
Також вдалою ідеєю буде посадити на могилі таку сукулентну квітку, як седум. Причому, вам достатньо лише один раз посадити цю рослину, і вона потім самостійно буде розмножуватися. Седум може заповнювати всю ділянку неймовірним цвітінням.
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