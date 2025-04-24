Які квіти можна посадити на могилі — найкращі рослини для кладовища, поради

Людина, яка поливає квіти на могилі на цвинтарі. Фото: ExclusivTV.md

Після Великодня всі люди їдуть на цвинтар, щоб навести лад на могилах своїх рідних і близьких, а деякі в цей час висаджують квіти. Дізнайтеся, які рослини можна посадити на могилі, щоб вони цвіли впродовж кількох років і не потребували особливого догляду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Експерти наголошують, що на могилах на кладовищах краще садити багаторічні квіти. Справа в тому, що такі рослини цвістимуть кілька років поспіль, і вам не потрібно буде щоразу їх приїжджати доглядати. Щоб зробити могилу красивою, дізнайтеся, які саме рослини посадити.

Рослини, які варто посадити на могилах

Алісум

Це одна з найпопулярніших багаторічних рослин у садівництві, яка схожа на килимок, що розростається територією. Існує білі та рожеві алісуми, тому у вас є можливість обрати на кладовище такий колір, який вам більше до вподоби. Водночас, ця квітка гарно росте на сухій ділянці, але її не можна дуже часто поливати.

Різнокольоровий алісум у саду. Фото: Pinterest

Обрієта або чебрець

Фахівці також вважають ці рослини вдалими варіантами для посадки на могилах. Справа в тому, що вони не лише гарно цвітуть, а й не потребують великого догляду.

Обрієта і чебрець у садах. Фото: колаж Новини.LIVE

Портулак

Ця рослина також користується популярністю на цвинтарях, адже вона здатна цвісти аж до настання морозів надворі. Причому, ця квітка щорічно розмножується, тому їй не потрібна велика увага.

Рослина портулака на городі. Фото: Decorexpro

Седум

Також вдалою ідеєю буде посадити на могилі таку сукулентну квітку, як седум. Причому, вам достатньо лише один раз посадити цю рослину, і вона потім самостійно буде розмножуватися. Седум може заповнювати всю ділянку неймовірним цвітінням.

Великий кущ седуму в лісі. Фото: Pinterest

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