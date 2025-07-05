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Головки вырастут тугими — что сделать с капустой в июле 2025

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 01:12
Что надо сделать с капустой в июле 2025, чтобы головки были тугими — советы дачникам
Дачник, который собирает урожай капусты на огороде. Фото: Consensus

Июль — это важный месяц в плане выращивания той или иной культуры на огороде, в частности, и капусты. Опытные дачники рассказали, что нужно в обязательном порядке сделать с этой овощной культурой на огороде, чтобы она сформировала крупные и тугие головки.

Об этом рассказывают на канале "Заміська садиба Наталії" в YouTube.

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Капуста — это популярный овощ, который требует бережного ухода, в частности, особых условий выращивания. Дачники говорят, что капусте нужны плодородная почва, много солнечного света, достаточно влаги и определенное количество питательных элементов.

Капуста
Выращивание капусты на огородном участке. Фото: Decorexpro

Для того, чтобы получить большой и вкусный урожай капусты на огороде, о ней нужно заботиться. В частности, в июле необходимо сделать одну вещь, которая поможет вам вырастить большие и тугие головки. Опытная дачница рассказала, что для этого нужно сделать уже в этом месяце.

Речь идет об одной простой, но эффективной процедуре, которая поможет вырастить красивые кочаны капусты на огороде и, в то же время, не тратить много сил и времени на это.

Как ухаживать за капустой в июле, чтобы она сформировала тугие головки

Хозяйка рекомендует вовремя обрезать листья на капусте, чтобы она могла сформировать тугие головки. Если вы не успеете сделать эту процедуру на своем огороде, вы рискуете получить совсем маленькие головки, которые будут внутри напрочь пустыми.

Обрезать листья капусты необходимо именно тогда, когда на ней начинают формироваться головки. Причем, удалить нужно листья, которые повредились или стали желтыми. По словам дачницы, такие листья не нужны капусте, поэтому их желательно обрезать.

Обрезка капусты
Вырезание капусты на огороде. Фото: Lazada

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусную капусту брокколи на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта капусты стоит посадить на украинском огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения надо посадить возле капусты на огороде.

овощи растения советы капуста огород июль
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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