Що треба зробити з капустою в липні 2025, щоб головки були тугими — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай капусти на городі. Фото: Consensus

Липень — це важливий місяць у плані вирощування тієї чи іншої культури на городі, зокрема, і капусти. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно в обов’язковому порядку зробити з цією овочевою культурою на городі, щоб вона сформувала великі та тугі головки.

Про це розповідають на каналі "Заміська садиба Наталії" в YouTube.

Реклама

Читайте також:

Капуста — це популярний овоч, який потребує дбайливого догляду, зокрема, особливих умов вирощування. Дачники кажуть, що капусті потрібні родючий ґрунт, багато сонячного світла, достатньо вологи і певна кількість поживних елементів.

Вирощування капусти на городній ділянці. Фото: Decorexpro

Для того, щоб отримати великий і смачний врожай капусти на городі, про неї потрібно дбати. Зокрема, в липні необхідно зробити одну річ, яка допоможе вам виростити великі та тугі головки. Досвідчена дачниця розповіла, що для цього потрібно зробити вже цього місяця.

Йдеться про одну просту, але ефективну процедуру, яка допоможе виростити гарні качани капусти на городі та, водночас, не витрачати багато сил і часу на це.

Як доглядати капусту в липні, щоб вона сформувала тугі головки

Господиня рекомендує вчасно обрізати листя на капусті, щоб вона могла сформувати тугі головки. Якщо ви не встигнете зробити цю процедуру на своєму городі, ви ризикуєте отримати зовсім маленькі головки, які будуть всередині геть порожніми.

Обрізати листя капусти необхідно саме тоді, коли на ній починають формуватися головки. Причому, видалити потрібно листя, яке пошкодилося або стало жовтим. За словами дачниці, таке листя не потрібне капусті, тому його бажано обрізати.

Вирізання капусти на городі. Фото: Lazada

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити смачну капусту броколі на городі.

Раніше ми розповідали про те, які сорти капусти варто посадити на українському городі.

Також ми повідомляли про те, які рослини треба посадити біля капусти на городі.