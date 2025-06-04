Как защитить растения от фитофторы — эффективные народные методы, советы дачникам

Признак наличия фитофторы на листьях растения. Фото: Pinterest

Наличие фитофторы на растениях — это одна из самых распространенных проблем на огороде, с которой не так уж и легко справиться, однако, существуют действенные методы. Узнайте, чем это заболевание опасно для урожая и как можно его эффективно вылечить, чтобы не навредить растениям.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что такое фитофтора и чем она опасна

Фитофтора — это распространенная на огороде болезнь, которая развивается в условиях влаги более 75% и температуры от 15 до 25 градусов тепла. Больше всего эта болезнь поражает картофель, помидоры, баклажаны и перец, в результате чего у них начинают гнить ткани.

Главными признаками наличия этого заболевания являются:

Темно-коричневые или черные пятна с налетом на нижней стороне листьев

Темные влажные поражения на стеблях

Бурые и твердые пятна на плодах, которые становятся гнилью

Коричнево-серые вдавленные места и гниение под кожурой клубней

Наличие фитофторы на растении. Фото: Pinterest

Как вылечить фитофтору на растениях народными методами

Настой чеснока

В состав чеснока входит такое вещество, как аллицин, который обладает противогрибковым действием. Для приготовления эффективного настоя вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Измельченный чеснок — 50 грамм

Вода — один литр

Вода для разведения — десять литров

Залейте чеснок водой, оставьте смесь настояться на одни сутки и разведите в большом объеме воды. Приготовленным настоем опрыскивайте свои растения каждые семь или десять дней.

Молочная сыворотка

Бактерии, которые содержатся в молочной сыворотке, создают своего рода защитную пленку на листьях растений. Для приготовления действенной смеси вам нужно развести сыворотку с водой в соотношении один к одному. Приготовленной смесью опрыскивайте свои растения один раз в пять-семь дней.

Йод

Такой популярный аптечный препарат, как йод, обладает антисептическими свойствами. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

Йод — десять капель

Вода — десять литров

Молоко — 200 миллилитров

Смешайте между собой эти ингредиенты и обрабатывайте свои растения один раз в десять дней.

Древесная зола

Древесная зола нейтрализует грибы и насыщает почву калием, поэтому она не только спасет ваши растения, но и обогатит землю. Для приготовления настоя возьмите:

Древесную золу — 200 грамм

Горячую воду — десять литров

Растворите золу в воде и оставьте настояться на два дня, после чего опрыскайте или присыпьте землю между рядами с растениями.

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