Як захистити рослини від фітофтори — ефективні народні методи, поради дачникам

Ознака наявності фітофтори на листі рослини. Фото: Pinterest

Наявність фітофтори на рослинах — це одна з найпоширеніших проблем на городі, з якою не так вже і легко впоратися, однак, існують дієві методи. Дізнайтеся, чим це захворювання небезпечне для врожаю і як можна його ефективно вилікувати, щоб не нашкодити рослинам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що таке фітофтора і чим вона небезпечна

Фітофтора — це поширена на городі хвороба, яка розвивається в умовах вологи понад 75% і температури від 15 до 25 градусів тепла. Найбільше ця хвороба вражає картоплю, помідори, баклажани і перець, в результаті чого в них починають гнити тканини.

Головними ознаками наявності цього захворювання є:

Темно-коричневі або чорні плями з нальотом на нижній стороні листя

Темні вологі ураження на стеблах

Бурі та тверді плями на плодах, які стають гниллю

Коричнево-сірі вдавлені місця і гниття під шкіркою бульб

Наявність фітофтори на рослині. Фото: Pinterest

Як вилікувати фітофтору на рослинах народними методами

Настій часнику

До складу часнику входить така речовина, як аліцин, який має протигрибкову дію. Для приготування ефективного настою вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Подрібнений часник — 50 грамів

Вода — один літр

Вода для розведення — десять літрів

Залийте часник водою, залиште суміш настоятися на одну добу і розведіть у великому об’ємі води. Приготовленим настоєм обприскуйте свої рослини кожні сім або десять днів.

Молочна сироватка

Бактерії, які містяться в молочній сироватці, створюють свого роду захисну плівку на листях рослин. Для приготування дієвої суміші вам потрібно розвести сироватку з водою у співвідношенні один до одного. Приготовленою сумішшю обприскуйте свої рослини один раз на п’ять-сім днів.

Йод

Такий популярний аптечний препарат, як йод, має антисептичні властивості. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Йод — десять крапель

Вода — десять літрів

Молоко — 200 мілілітрів

Змішайте між собою ці інгредієнти та обробляйте свої рослини один раз на десять днів.

Деревна зола

Деревна зола нейтралізує гриби та насичує ґрунт калієм, тому вона не лише врятує ваші рослини, а й збагатить землю. Для приготування настою візьміть:

Деревну золу — 200 грамів

Гарячу воду — десять літрів

Розчиніть золу у воді та залиште настоятися на два дні, після чого обприскайте чи присипте землю між рядами з рослинами.

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