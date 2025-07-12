Что посадить возле розы, чтобы защитить ее от черной пятнистости — советы садоводам

Листья розы, которые пострадали от черной пятнистости. Фото: Pinterest

Летом такие популярные цветы, как розы, очень часто болеют черной пятнистостью, но одно растение способно спасти их. Опытные дачники рассказали, что стоит посадить рядом с "королевами сада", чтобы уберечь их от этого заболевания и улучшить их цветение.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что такое черная пятнистость на розах

Черную пятнистость на розах вызывает грибок, который приводит к появлению темных пятен на листьях. В результате листья становятся желтыми и начинают опадать, а сама роза становится слабой и не такой декоративной. Летом, особенно в июле, когда розы активно цветут, они становятся уязвимыми к этой болезни.

Поэтому важно знать, как можно защитить эти цветы от недуга так, чтобы не навредить им.

Признаки наличия черной пятнистости на розах. Фото: Pinterest

Как можно спасти розы от черной пятнистости

Существует несколько методов борьбы с черной пятнистостью на розах, но есть один, который точно сработает и не навредит им. Речь идет о том, чтобы посадить возле этих цветов пахучий шалфей, который обладает природными защитными свойствами, не дающими грибковым инфекциям развиваться.

Это растение не только укрепляет иммунную систему роз, но и защищает их от вредителей. А еще это растение гармонично вписывается в ландшафт сада и не портит эстетику клумбы, а это именно то, что нужно вам, если вы хотите иметь на своем садовом участке цветущий уголок.

Но запомните, что несмотря на то, что шалфей считается выносливым растением, его следует защищать от холодов. Если вы живете там, где суровые зимы, его лучше укрывать или пересаживать в более теплые условия, чтобы пахучий шалфей не погиб и уберег ваши розы.

Два куста шалфея в саду. Фото: Pinterest

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