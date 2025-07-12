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Головна Дім Чорні плями на троянді — що посадити, щоб вилікувати квітку

Чорні плями на троянді — що посадити, щоб вилікувати квітку

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 22:33
Що посадити біля троянди, щоб захистити її від чорної плямистості — поради садівникам
Листя троянди, які постраждали від чорної плямистості. Фото: Pinterest

Влітку такі популярні квіти, як троянди, дуже часто хворіють на чорну плямистість, але одна рослина здатна врятувати їх. Досвідчені дачники розповіли, що варто посадити поруч із "королевами саду", щоб вберегти їх від цього захворювання і покращити їхнє цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що таке чорна плямистість на трояндах

Чорну плямистість на трояндах викликає грибок, який призводить до появи темних плям на листках. У результаті листя стає жовтим і починає опадати, а сама троянда стає слабкою і не такою декоративною. Влітку, особливо в липні, коли троянди активно цвітуть,  вони стають вразливими до цієї хвороби.

Тому важливо знати, як можна захистити ці квіти від недуги так, щоб не нашкодити їм.

Черная пятнистость
Ознаки наявності чорної плямистості на трояндах. Фото: Pinterest

Як можна врятувати троянди від чорної плямистості

Існує кілька методів боротьби з чорною плямистістю на трояндах, але є один, який точно спрацює і не нашкодить їм. Йдеться про те, щоб посадити біля цих квітів пахучу шавлію, яка має природні захисні властивості, що не дають грибковим інфекціям розвиватися. 

Ця рослина не тільки зміцнює імунну систему троянд, а й захищає їх від шкідників. А ще ця рослина гармонійно вписується в ландшафт саду і не псує естетику клумби, а це саме те, що потрібно вам, якщо ви хочете мати на своїй садовій ділянці квітучий куточок.

Але запам’ятайте, що попри те, що шавлія вважається витривалою рослиною, її варто захищати від холодів. Якщо ви живете там, де сурові зими, її краще укривати або пересаджувати в більш теплі умови, щоб пахуча шавлія не загинула и вберегла ваші троянди.

Шалфей
Два куща шавлії у саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно врятувати троянди від трипсів. 

Раніше ми розповідали про те, чому троянди не цвітуть і як можна врятувати квіти. 

Також ми повідомляли про те, чому бутони троянд почали темніти і як їх врятувати.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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