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Почему важно обрезать смородину в июле 2025 — как это делать

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Дата публикации 10 июля 2025 16:54
Как правильно обрезать смородину в июле 2025 — зачем это делать, советы дачникам
Дачник, который обрезает куст смородины на огороде. Фото: Freepik

Многие дачники обычно обрезают кусты смородины весной или поздней осенью, но делать это стоит, все же, во втором месяце лета. Узнайте, почему обязательно нужно проводить эту процедуру в июле и как правильно обрезать кустарники этой ягоды, чтобы улучшить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему важно обрезать смородину в июле 2025 года

До середины лета смородиновые кусты отдают много сил на формирование ягод, а дачники собирают урожай. Именно на этом этапе растения начинают активно наращивать молодые побеги, которые называются побегами нулевого порядка.

Если вы не будете обрезать смородину в этот момент, внутри куста будет тень и влага, а это благоприятная среда для развития мучнистой росы, появления тли и других проблем. Молодые побеги, которым нужен свет, вытягиваются и становятся слабыми, из-за чего не успевают созреть до зимы.

Поэтому обрезать кусты нужно обязательно, чтобы проредить эти побеги и направить их силы на правильные вещи.

Обрезка смородины
Процедура обрезки куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

Как обрезать смородину, чтобы не навредить урожаю

Шаг первый — обследование куста

Прежде, чем обрезать смородину, внимательно обследуйте основание ягодного кустарника, чтобы найти молодые побеги. Они будут зелеными, гибкими и расти у поверхности земли. Именно их и нужно обрезать.

Шаг второй — прореживание куста

Обрежьте возле земли все молодые побеги, которые стали тонкими, деформировались, повредились и заболели. Оставьте среди них четыре-шесть самых крепких побегов, которые имеют здоровый вид и равномерно распределяются.

Шаг третий — прищипывание верхушек

У побегов, которые вы отобрали, необходимо обрезать верхушку, чтобы способствовать пробуждению боковых почек. Обрежьте верхнюю часть каждого побега на смородине где-то на десять или 15 сантиметров или на пять-шесть почек. Но срез делайте над почкой, которая направлена на внешнюю сторону растения.

Напомним, мы писали о том, что надо закопать под смородиной, чтобы улучшить урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя выращивать рядом со смородиной на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить кусты смородины от тли.

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Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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