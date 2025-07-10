Как правильно обрезать смородину в июле 2025 — зачем это делать, советы дачникам

Почему важно обрезать смородину в июле 2025 — как это делать
Многие дачники обычно обрезают кусты смородины весной или поздней осенью, но делать это стоит, все же, во втором месяце лета. Узнайте, почему обязательно нужно проводить эту процедуру в июле и как правильно обрезать кустарники этой ягоды, чтобы улучшить урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему важно обрезать смородину в июле 2025 года
До середины лета смородиновые кусты отдают много сил на формирование ягод, а дачники собирают урожай. Именно на этом этапе растения начинают активно наращивать молодые побеги, которые называются побегами нулевого порядка.
Если вы не будете обрезать смородину в этот момент, внутри куста будет тень и влага, а это благоприятная среда для развития мучнистой росы, появления тли и других проблем. Молодые побеги, которым нужен свет, вытягиваются и становятся слабыми, из-за чего не успевают созреть до зимы.
Поэтому обрезать кусты нужно обязательно, чтобы проредить эти побеги и направить их силы на правильные вещи.
Как обрезать смородину, чтобы не навредить урожаю
Шаг первый — обследование куста
Прежде, чем обрезать смородину, внимательно обследуйте основание ягодного кустарника, чтобы найти молодые побеги. Они будут зелеными, гибкими и расти у поверхности земли. Именно их и нужно обрезать.
Шаг второй — прореживание куста
Обрежьте возле земли все молодые побеги, которые стали тонкими, деформировались, повредились и заболели. Оставьте среди них четыре-шесть самых крепких побегов, которые имеют здоровый вид и равномерно распределяются.
Шаг третий — прищипывание верхушек
У побегов, которые вы отобрали, необходимо обрезать верхушку, чтобы способствовать пробуждению боковых почек. Обрежьте верхнюю часть каждого побега на смородине где-то на десять или 15 сантиметров или на пять-шесть почек. Но срез делайте над почкой, которая направлена на внешнюю сторону растения.
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