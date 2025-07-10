Як правильно обрізати смородину в липні 2025 — навіщо це робити, поради дачникам

Дачник, який обрізає кущ смородини на городі. Фото: Freepik

Багато дачників зазвичай обрізають кущі смородини навесні чи пізно восени, але робити це варто, все ж таки, в другому місяці літа. Дізнайтеся, чому обов’язково потрібно проводити цю процедуру в липні та як правильно обрізати чагарники цієї ягоди, щоб покращити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому важливо обрізати смородину в липні 2025

До середини літа смородинові кущі віддають багато сил на формування ягід, а дачники збирають врожай. Саме на цьому етапі рослини починають активно нарощувати молоды пагони, які називаються пагонами нульового порядку.

Якщо ви не обрізатимете смородину в цей момент, всередині куща буде тінь і волога, а це сприятливе середовище для розвитку борошнистої роси, появи попелиці та інших проблем. Молоді пагони, яким потрібно світло, витягуються і стають слабкими, через що не встигають достигнути до зими.

Тому обрізати кущі потрібно обов’язково, щоб прорідити ці пагони і направити їхні сили на правильні речі.

Процедура обрізки куща смородини на городі. Фото: Pinterest

Як обрізати смородину, щоб не нашкодити врожаю

Крок перший — обстеження куща

Перш, ніж обрізати смородину, уважно обстежте основу ягідного чагарника, щоб знайти молоді пагони. Вони будуть зеленими, гнучкими і рости біля поверхні землі. Саме їх і потрібно обрізати.

Крок другий — проріджування куща

Обріжте біля землі всі молоді пагони, які стали тонкими, деформувалися, пошкодилися і захворіли. Залиште серед них чотири-шість найміцніших пагонів, які мають здоровий вигляд і рівномірно розподіляються.

Крок третій — прищипування верхівок

У пагонах, які ви відібрали, необхідно обрізати верхівку, щоб сприяти пробудженню бічних бруньок. Обріжте верхню частину кожного пагона на смородині десь на десять чи 15 сантиметрів або на п’ять-шість бруньок. Але зріз робіть над брунькою, яка направлена на зовнішній бік рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба закопати під смородиною, щоб покращити врожай.

Раніше ми розповідали про те, що не можна вирощувати поруч із смородиною на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна захистити кущі смородини від попелиці.