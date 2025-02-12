Обрезка винограда 14 февраля 2025 — почему это важно сделать в День святого Валентина

Мужчина обрезает виноград зимой. Фото: shutterstock.com

Обрезка винограда, проведенная своевременно и правильно, способствует здоровому росту растения и высокой урожайности. Если вы искали лучшее время, чтобы провести эту процедуру, обратите внимание на середину февраля. Особенно на дату 14 февраля.

Почему этот день будет идеальным для обрезки винограда, узнайте далее в нашем материале.

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Стоит ли обрезать виноград в феврале

Как отмечают садоводы, февраль — это удачное время для того, чтобы провести обрезку, поскольку виноград находится в фазе покоя. Таким образом можно минимизировать стресс для растения и предотвратить развитие грибковых инфекций, поскольку низкие температуры сдерживают активность патогенов.

Специалисты советуют обрезать виноград в феврале, когда температура поднимается выше нуля. Также нужно помнить, что при сильных морозах этого делать категорически нельзя, ведь лоза может стать хрупкой и легко сломаться.

Мужчина обрезает виноград зимой. Фото: google.com

Почему 14 февраля — идеальный день для обрезки винограда

Эта пятница, 14 февраля 2025 года, приходится на период спадающей Луны. По лунному календарю садовода, это идеальное время для таких процедур как обрезка. Она будет менее травматической для растения, а раны будут быстрее заживать.

Кроме того, День святого Валентина — символ любви и гармонии, и именно в этот день можно подарить винограднику немного заботы и подготовить его к новому сезону урожая. Эта дата может стать не только полезным днем для садоводства, но и хорошим поводом провести время на свежем воздухе, ухаживая за растениями.

Мужчина обрезает виноград зимой. Фото: shutterstock.com

Как правильно обрезать виноград в феврале — советы садоводов

Следуя этим простым советам, вы оздоровите растение и обеспечите себя хорошим урожаем:

Используйте острые секаторы или ножницы для обеспечения ровных срезов. Инструменты должны обязательно дезинфицироваться, чтобы не инфицировать растение. Удаляйте сухие, поврежденные или слабые побеги. Оставляйте здоровые и сильные побеги, которые обеспечат будущий урожай винограда. Делайте срезы под углом, отступая примерно 1-2 см от почки, чтобы предотвратить ее повреждение и обеспечить стекание воды. В зависимости от сорта и возраста куста, оставляйте на каждом побеге от 3 до 6 почек. Это будет способствовать оптимальной погрузке растения и обеспечит качественный урожай. При обрезке удаляйте все пасынки и лишние побеги, которые загущают куст и снижают его производительность.

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