У День святого Валентина слід посіяти полуницю на розсаду — чому це важливо

На День закоханих можна посіяти полуницю на розсаду, і ось чому
День святого Валентина може бути не тільки романтичним святом, а ще й корисним. Адже 14 лютого, за місячним календарем на 2025 рік, буде ідеальним часом для того, щоб посіяти полуницю на розсаду.
Чому варто сіяти полуницю на розсаду в лютому та як правильно це робити, розповідаємо далі у матеріалі.
Яку полуницю можна сіяти на розсаду в лютому
У лютому найкраще висівати на розсаду ремонтантні та дрібноплідні сорти полуниці, оскільки вони добре ростуть із насіння та дають урожай у перший рік.
Сорти полуниці, які підходять для посіву на розсаду в лютому:
- Альбіон — сорт з великими, солодкими ягодами, стійкий до хвороб;
- Барон Рюген — безвуса ранньостигла суниця, солодка та стійка до хвороб;
- Барон Солемахер — витривала, добре росте навіть у тіні;
- Олександрія — найбільші ягоди з ремонтантних безвусих сортів;
- Мара де Буа — французький сорт з ароматними плодами, відомий тривалим періодом плодоношення;
- Королева Єлизавета II — крупноплідна ремонтантна полуниця, яка плодоносить з кінця травня до кінця жовтня.
Чому слід сіяти полуницю на розсаду 14 лютого
14 лютого 2025 року припадає на період Місяця, що спадає, у знаку Діви. Це буде сприятливий день для посіву полуниці. Також хорошими днями будуть: 15 та 16 лютого. Вони позитивно впливатимуть на схожість насіння та розвиток сіянців.
Крім того, як підкреслюють садівники, посів у лютому забезпечує достатній час для розвитку розсади до моменту висадки у відкритий ґрунт навесні. Вже до травня така розсада зміцніє і буде готова до висадки.
Як краще сіяти полуницю на розсаду
Садівники радять використовувати якісне насіння та легкий, поживний субстрат з нейтральною кислотністю. Насіння розміщуйте на поверхні зволоженого ґрунту, злегка присипаючи тонким шаром субстрату або піску.
Накрийте ємність плівкою або склом для створення парникового ефекту та підтримуйте температуру від +20 до +25 °C.
Після появи сходів забезпечте достатнє освітлення та поступово знижуйте температуру до +18 °C.
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