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На День закоханих можна посіяти полуницю на розсаду, і ось чому

11 лютого 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
У День святого Валентина слід посіяти полуницю на розсаду — чому це важливо
Посадка полуниці на розсаду. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

День святого Валентина може бути не тільки романтичним святом, а ще й корисним. Адже 14 лютого, за місячним календарем на 2025 рік, буде ідеальним часом для того, щоб посіяти полуницю на розсаду. 

Чому варто сіяти полуницю на розсаду в лютому та як правильно це робити, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Яку полуницю можна сіяти на розсаду в лютому 

У лютому найкраще висівати на розсаду ремонтантні та дрібноплідні сорти полуниці, оскільки вони добре ростуть із насіння та дають урожай у перший рік. 

Сорти полуниці, які підходять для посіву на розсаду в лютому:

  • Альбіон — сорт з великими, солодкими ягодами, стійкий до хвороб;
  • Барон Рюген — безвуса ранньостигла суниця, солодка та стійка до хвороб;
  • Барон Солемахер — витривала, добре росте навіть у тіні;
  • Олександрія — найбільші ягоди з ремонтантних безвусих сортів;
  • Мара де Буа — французький сорт з ароматними плодами, відомий тривалим періодом плодоношення;
  • Королева Єлизавета II — крупноплідна ремонтантна полуниця, яка плодоносить з кінця травня до кінця жовтня.

 

Яку полуницю можна сіяти на розсаду в лютому
Ягоди ремонтантної полуниці. Фото: kievsad.com.ua

Чому слід сіяти полуницю на розсаду 14 лютого 

14 лютого 2025 року припадає на період Місяця, що спадає, у знаку Діви. Це буде сприятливий день для посіву полуниці. Також хорошими днями будуть: 15 та 16 лютого. Вони позитивно впливатимуть на схожість насіння та розвиток сіянців.

Крім того, як підкреслюють садівники, посів у лютому забезпечує достатній час для розвитку розсади до моменту висадки у відкритий ґрунт навесні. Вже до травня така розсада зміцніє і буде готова до висадки. 

 

Чому слід сіяти полуницю на розсаду 14 лютого
Маленька розсада полуниці. Фото: google.com

Як краще сіяти полуницю на розсаду

Садівники радять використовувати якісне насіння та легкий, поживний субстрат з нейтральною кислотністю. Насіння розміщуйте на поверхні зволоженого ґрунту, злегка присипаючи тонким шаром субстрату або піску.

Накрийте ємність плівкою або склом для створення парникового ефекту та підтримуйте температуру від +20 до +25 °C.

Після появи сходів забезпечте достатнє освітлення та поступово знижуйте температуру до +18 °C.

 

Раніше ми писали, коли та як посадити полуницю на городі, щоб виростити солодку ягоду.

Нагадаємо, ми розповідали, чим варто підживити смородину в День святого Валентина.

Також пропонуємо вам дізнатися, як посадити диню, щоб виросла солодка та велика. 

День Святого Валентина сад полуниця місячний календар 14 лютого садівництво

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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09:19 США закликають Європу купувати більше зброї для України

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