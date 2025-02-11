В День святого Валентина следует посеять клубнику на рассаду — почему это важно

В День влюбленных можно посеять клубнику на рассаду, и вот почему
День святого Валентина может быть не только романтическим праздником, а еще и полезным. Ведь 14 февраля, по лунному календарю на 2025 год, будет идеальным временем для того, чтобы посеять клубнику на рассаду.
Почему стоит сеять клубнику на рассаду в феврале и как правильно это делать, рассказываем далее в материале.
Какую клубнику можно сеять на рассаду в феврале
В феврале лучше всего высевать на рассаду ремонтантные и мелкоплодные сорта клубники, поскольку они хорошо растут из семян и дают урожай в первый год.
Сорта клубники, которые подходят для посева на рассаду в феврале:
- Альбион — сорт с крупными, сладкими ягодами, устойчивый к болезням;
- Барон Рюген — безусая раннеспелая земляника, сладкая и устойчивая к болезням;
- Барон Солемахер — выносливая, хорошо растет даже в тени;
- Александрия — самые большие ягоды из ремонтантных безусых сортов;
- Мара де Буа — французский сорт с ароматными плодами, известен длительным периодом плодоношения;
- Королева Елизавета II — крупноплодная ремонтантная клубника, которая плодоносит с конца мая до конца октября.
Почему следует сеять клубнику на рассаду 14 февраля
14 февраля 2025 года приходится на период убывающей Луны в знаке Девы. Это будет благоприятный день для посева клубники. Также хорошими днями будут: 15 и 16 февраля. Они будут положительно влиять на всхожесть семян и развитие сеянцев.
Кроме того, как подчеркивают садоводы, посев в феврале обеспечивает достаточное время для развития рассады до момента высадки в открытый грунт весной. Уже к маю такая рассада окрепнет и будет готова к высадке.
Как лучше сеять клубнику на рассаду
Садоводы советуют использовать качественные семена и легкий, питательный субстрат с нейтральной кислотностью. Семена размещайте на поверхности увлажненного грунта, слегка присыпая тонким слоем субстрата или песка.
Накройте емкость пленкой или стеклом для создания парникового эффекта и поддерживайте температуру от +20 до +25 °C.
После появления всходов обеспечьте достаточное освещение и постепенно снижайте температуру до +18 °C.
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