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Чим варто підживити смородину на День закоханих — поради

10 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити смородину на День святого Валентина 2025 — корисні поради дачникам
Літній дачник, який збирає врожай смородини на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

У лютому багато дачників починають готуватися до відкриття нового сезону, зокрема починають готувати рослини до весни. Ми розповідаємо, чим краще підживлювати смородину на День святого Валентина, щоб влітку насолодитися великою кількістю смачних ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Смородина, як і будь-яка інша рослина на городі та в саду, потребує підживлення. Тому в лютому необхідно подбати про те, щоб полити ці ягоди сумішшю, яка буде простою, але водночас ефективною. Ми розповідаємо, чим варто полити смородину на День закоханих, щоб стимулювати її врожай.

Смородина
Врожай смородини на кущі. Фото: Pinterest

Чим потрібно полити смородину в лютому

Дачники з досвідом рекомендують підживити смородину деревним попелом і перепрілим гноєм. Робити це краще саме в лютому, коли ґрунт починає прогріватися, а кущі "прокидаються" після зимової сплячки. Це допоможе рослинам швидше почати рости.

Полив смородины
Процес поливу кущів смородини на городі. Фото: скриншот з YouTube

Чим деревний попіл і перепрілий гній корисні для смородини

Річ у тім, що деревний попіл має у своєму складі фосфор, кальцій і калій, які покращують врожай, роблять ягоди більшими й солодшими, а також захищають кущі ягоди від шкідників. Що стосується перепрілого гною, то він вважається джерелом органічних елементів і азоту, які зміцнюють коріння, нарощують зелену масу і закладають більше бруньок.

Як приготувати суміш для підживлення смородини

Для приготування ефективної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • деревний попіл,
  • перепрілий гній,
  • вода — 10 літрів

Змішайте два добрива у рівних пропорціях і розведіть їх водою, потім залиште в такому стані на дві-три години і вилийте по два-три літри суміші під кожен кущ. Але обов’язково рівномірно розподіліть цю суміш навколо кореневої системи кожного куща смородини.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно розмножувати смородину в зимову пору року. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно готувати живці смородини взимку для посадки навесні.

Також ми повідомляли про те, як ефективно врятувати смородину від брунькового кліща.

рослини ягоди лютий поради город смородина

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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