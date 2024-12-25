Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як підготувати живці смородини взимку, щоб висадити їх навесні arrow

Як підготувати живці смородини взимку, щоб висадити їх навесні

25 грудня 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як варто підготувати живці смородини — поради дачникам
Кущ із чорною смородиною. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щоб влітку отримати щедрий врожай смородини, власникам городів варто подбати про нього вже зараз. Навесні можна посадити молоді кущі, вирощені за зиму з живців.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як потрібно підготувати живців, щоб влітку смакувати налиті соковиті ягідки.

Читайте також:

Як отримати щедрий врожай смородини

Найкраще заготовляти живці смородини або пізно восени або взимку, коли рослина перебуває в стані спокою. Для щедрого врожаю обирайте здорові однорічні пагони товщиною 6–8 мм. Уникайте пошкоджених або хворих гілок.

Підготовка живців смородини

  • Наріжте гілки на живці завдовжки 15–20 см.
  • Кожен живець повинен мати 4–5 бруньок.
  • Верхній зріз робіть на 1 см вище бруньки під кутом 90°, а нижній – під кутом 45° трохи нижче бруньки.
  • Перед зберіганням занурте живці в розчин стимулятора росту (наприклад, "Корневин") на кілька годин.
Як підготувати живці смородини взимку
Обрізання живців смородини. Фото: Pinterest

Зберігання живців взимку

Обгорніть живці у вологу тканину або мох та покладіть у поліетиленовий пакет із кількома отворами для вентиляції. Зберігайте рослини в холодильнику (+2...+5 °C) або у прохолодному підвалі. Регулярно перевіряйте вологість тканини і стан живців.

Висаджування у відкритий ґрунт

За 2–3 тижні до висаджування вийміть живці з місця зберігання. Помістіть їх нижнім кінцем у воду або злегка вологий пісок, щоб вони почали утворювати коріння.

Як підготувати живці смородини взимку
Вирощування саджанців смородини. Фото: Pinterest

Як тільки ґрунт прогріється і стане придатним для роботи, висадіть живці під кутом так, щоб 1–2 бруньки залишалися над поверхнею ґрунту. Добре полийте і замульчуйте ґрунт навколо.

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити саджанці молодих дерев від зимових морозів. 

Раніше ми розповідали про те, в якому місці в саду краще не вирощувати яблуні. 

поради город смородина кущі чорна смородина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:57 Примусили читати Жадана — в Одесі судили військового-шахрая

21:32 Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

20:56 Колос представив найдорожчого в історії легіонера

20:27 Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

20:21 Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:15 У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

20:11 Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

20:00 Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

19:57 Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

19:48 Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

21:57 Примусили читати Жадана — в Одесі судили військового-шахрая

21:32 Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

20:56 Колос представив найдорожчого в історії легіонера

20:27 Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

20:21 Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:15 У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

20:11 Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

20:00 Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

19:57 Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

19:48 Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні