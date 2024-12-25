Як варто підготувати живці смородини — поради дачникам

Кущ із чорною смородиною. Фото: Pinterest

Щоб влітку отримати щедрий врожай смородини, власникам городів варто подбати про нього вже зараз. Навесні можна посадити молоді кущі, вирощені за зиму з живців.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як потрібно підготувати живців, щоб влітку смакувати налиті соковиті ягідки.

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Як отримати щедрий врожай смородини

Найкраще заготовляти живці смородини або пізно восени або взимку, коли рослина перебуває в стані спокою. Для щедрого врожаю обирайте здорові однорічні пагони товщиною 6–8 мм. Уникайте пошкоджених або хворих гілок.

Підготовка живців смородини

Наріжте гілки на живці завдовжки 15–20 см.

Кожен живець повинен мати 4–5 бруньок.

Верхній зріз робіть на 1 см вище бруньки під кутом 90°, а нижній – під кутом 45° трохи нижче бруньки.

Перед зберіганням занурте живці в розчин стимулятора росту (наприклад, "Корневин") на кілька годин.

Обрізання живців смородини. Фото: Pinterest

Зберігання живців взимку

Обгорніть живці у вологу тканину або мох та покладіть у поліетиленовий пакет із кількома отворами для вентиляції. Зберігайте рослини в холодильнику (+2...+5 °C) або у прохолодному підвалі. Регулярно перевіряйте вологість тканини і стан живців.

Висаджування у відкритий ґрунт

За 2–3 тижні до висаджування вийміть живці з місця зберігання. Помістіть їх нижнім кінцем у воду або злегка вологий пісок, щоб вони почали утворювати коріння.

Вирощування саджанців смородини. Фото: Pinterest

Як тільки ґрунт прогріється і стане придатним для роботи, висадіть живці під кутом так, щоб 1–2 бруньки залишалися над поверхнею ґрунту. Добре полийте і замульчуйте ґрунт навколо.

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