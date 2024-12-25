Как следует подготовить черенки смородины - советы дачникам

Куст с черной смородиной. Фото: Pinterest

Чтобы летом получить щедрый урожай смородины, владельцам огородов стоит позаботиться о нем уже сейчас. Весной можно посадить молодые кусты, выращенные за зиму из черенков.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как нужно подготовить черенки, чтобы летом наслаждаться налитыми сочными ягодками.

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Как получить щедрый урожай смородины

Лучше всего заготовлять черенки смородины или поздней осенью, или зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Для щедрого урожая выбирайте здоровые однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Избегайте поврежденных или больных ветвей.

Подготовка черенков смородины

Нарежьте ветки на черенке длиной 15–20 см.

Каждый черенок должен иметь 4–5 почек.

Верхний срез делайте на 1 см выше почки под углом 90°, а нижний — под углом 45° чуть ниже почки.

Перед хранением погрузите черенки в раствор стимулятора роста (например, "Корневин") на несколько часов.

Обрезка черенков смородины. Фото: Pinterest

Хранение черенков зимой

Оберните черенки во влажную ткань или мох и положите в полиэтиленовый пакет с несколькими отверстиями для вентиляции. Храните растения в холодильнике (+2…+5 °C) или в прохладном подвале. Регулярно проверяйте влажность ткани и состояние черенков.

Высадка в открытый грунт

За 2–3 недели до высадки извлеките черенки из места хранения. Поместите их нижним концом в воду или слегка влажный песок, чтобы они начали образовывать корни.

Выращивание саженцев смородины. Фото: Pinterest

Как только почва прогреется и пригодится для работы, высадите черенки под углом так, чтобы 1–2 почки оставались над поверхностью грунта. Хорошо полейте и замульчируйте почву вокруг.

Напомним, мы писали о том, как оградить саженцы молодых деревьев от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, где в саду лучше не выращивать яблони.