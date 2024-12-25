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Как подготовить черенки смородины зимой, чтобы высадить их весной

25 декабря 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как следует подготовить черенки смородины - советы дачникам
Куст с черной смородиной. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чтобы летом получить щедрый урожай смородины, владельцам огородов стоит позаботиться о нем уже сейчас. Весной можно посадить молодые кусты, выращенные за зиму из черенков.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как нужно подготовить черенки, чтобы летом наслаждаться налитыми сочными ягодками.

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Как получить щедрый урожай смородины

Лучше всего заготовлять черенки смородины или поздней осенью, или зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Для щедрого урожая выбирайте здоровые однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Избегайте поврежденных или больных ветвей.

Подготовка черенков смородины

  • Нарежьте ветки на черенке длиной 15–20 см.
  • Каждый черенок должен иметь 4–5 почек.
  • Верхний срез делайте на 1 см выше почки под углом 90°, а нижний — под углом 45° чуть ниже почки.
  • Перед хранением погрузите черенки в раствор стимулятора роста (например, "Корневин") на несколько часов.
Как подготовить черенки смородины зимой
Обрезка черенков смородины. Фото: Pinterest

Хранение черенков зимой

Оберните черенки во влажную ткань или мох и положите в полиэтиленовый пакет с несколькими отверстиями для вентиляции. Храните растения в холодильнике (+2…+5 °C) или в прохладном подвале. Регулярно проверяйте влажность ткани и состояние черенков.

Высадка в открытый грунт

За 2–3 недели до высадки извлеките черенки из места хранения. Поместите их нижним концом в воду или слегка влажный песок, чтобы они начали образовывать корни.

Как подготовить черенки смородины зимой
Выращивание саженцев смородины. Фото: Pinterest

Как только почва прогреется и пригодится для работы, высадите черенки под углом так, чтобы 1–2 почки оставались над поверхностью грунта. Хорошо полейте и замульчируйте почву вокруг.

Напомним, мы писали о том, как оградить саженцы молодых деревьев от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, где в саду лучше не выращивать яблони.

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