Чем подкормить смородину на День святого Валентина 2025 — полезные советы дачникам

Пожилой дачник, который собирает урожай смородины на огороде. Фото: Pinterest

В феврале многие дачники начинают готовиться к открытию нового сезона, в частности начинают готовить растения к весне. Мы рассказываем, чем лучше подкармливать смородину на День святого Валентина, чтобы летом насладиться большим количеством вкусных ягод.

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Смородина, как и любое другое растение на огороде и в саду, нуждается в подкормке. Поэтому в феврале необходимо позаботиться о том, чтобы полить эти ягоды смесью, которая будет простой, но в то же время эффективной. Мы рассказываем, чем стоит полить смородину на День влюбленных, чтобы стимулировать ее урожай.

Урожай смородины на кусте. Фото: Pinterest

Чем нужно полить смородину в феврале

Дачники с опытом рекомендуют подкормить смородину древесной золой и перепревшим навозом. Делать это лучше именно в феврале, когда почва начинает прогреваться, а кусты "просыпаются" после зимней спячки. Это поможет растениям быстрее начать расти.

Процесс полива кустов смородины на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Чем древесная зола и перепревший навоз полезны для смородины

Дело в том, что древесная зола имеет в своем составе фосфор, кальций и калий, которые улучшают урожай, делают ягоды крупнее и слаще, а также защищают кусты ягоды от вредителей. Что касается перепревшего навоза, то он считается источником органических элементов и азота, которые укрепляют корни, наращивают зеленую массу и закладывают больше почек.

Как приготовить смесь для подкормки смородины

Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

древесная зола,

перепревший навоз,

вода — 10 литров.

Смешайте два удобрения в равных пропорциях и разведите их водой, затем оставьте в таком состоянии на два-три часа и вылейте по два-три литра смеси под каждый куст. Но обязательно равномерно распределите эту смесь вокруг корневой системы каждого куста смородины.

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