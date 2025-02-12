Обрізка винограду 14 лютого 2025 — чому це важливо зробити в День святого Валентина

Чоловік обрізає виноград взимку. Фото: shutterstock.com

Обрізка винограду, яка проведена вчасно та правильно, сприяє здоровому росту рослини та високій врожайності. Якщо ви шукали найкращий час, щоб провести цю процедуру, зверніть увагу на середину лютого. Особливо на дату 14 лютого.

Чому саме цей день буде ідеальним для обрізки винограду, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Чи варто обрізати виноград у лютому

Як зазначають садівники, лютий — це вдалий час для того, щоб провести обрізку, оскільки виноград перебуває у фазі спокою. Таким чином можна мінімізувати стрес для рослини та запобігти розвитку грибкових інфекцій, оскільки низькі температури стримують активність патогенів.

Фахівці радять обрізати виноград у лютому, коли температура підіймається вище нуля. Також потрібно пам'ятати, що за сильних морозів цього робити категорично не можна, адже лоза може стати крихкою та легко зламатися.

Чоловік обрізає виноград взимку. Фото: google.com

Чому 14 лютого — ідеальний день для обрізки винограду

Ця п'ятниця, 14 лютого 2025 року, припадає на період Місяця, що спадає. За місячним календарем садівника, це ідеальний час для таких процедур як обрізка. Вона буде менш травматичною для рослини, а рани швидше загоюватимуться.

Крім того, День святого Валентина є символом любові та гармонії, і саме цього дня можна подарувати винограднику трохи турботи та підготувати його до нового сезону врожаю. Тож, ця дата може стати не лише корисним днем для садівництва, а й гарним приводом провести час на свіжому повітрі, доглядаючи за рослинами.

Чоловік обрізає виноград взимку. Фото: shutterstock.com

Як правильно обрізати виноград у лютому — поради садівників

Дотримуючись цих простих порад, ви оздоровите рослину та забезпечите себе гарним врожаєм:

Використовуйте гострі секатори або ножиці для забезпечення рівних зрізів. Інструменти мають бути обов'язково дезінфіковані, щоб не інфікувати рослину. Видаляйте сухі, пошкоджені або слабкі пагони. Залишайте здорові та сильні пагони, які забезпечать майбутній урожай винограду. Робіть зрізи під кутом, відступаючи приблизно 1-2 см від бруньки, щоб запобігти її пошкодженню та забезпечити стікання води. Залежно від сорту та віку куща, залишайте на кожному пагоні від 3 до 6 бруньок. Це сприятиме оптимальному навантаженню рослини та забезпечить якісний урожай. Під час обрізки видаляйте всі пасинки та зайві пагони, які загущують кущ і знижують його продуктивність.

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