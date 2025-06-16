Чем надо подкормить кабачки с тыквами в июне 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам

Уход за растениями кабачков на огороде. Фото: Freepik

Во время активного роста и развития всем растениям, в частности, представителям семейства тыквенных, нужны питательные элементы. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями нужно подкормить тыквы с кабачками в июне 2025 года, чтобы они дали хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Минеральные удобрения

Это специальные смеси, в состав которых входит комплекс фосфора, магния и калия. Благодаря такому составу эти удобрения стимулируют рост зелени, цветение растений и завязывание плодов. Чтобы не допустить ошибки и правильно использовать такие удобрения, стоит их вносить в соответствии с инструкцией.

Собранный урожай кабачков и тыквы. Фото: Pixabay

Древесная зола

Это удобрение является природным источником фосфора, калия, кальция и других питательных элементов, благодаря чему оно способствует развитию корней и созреванию плодов, а еще улучшает структуру почвы. Чтобы приготовить эффективную смесь, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Горячая вода — один литр

Растворите золу в воде и оставьте готовую смесь настояться на одни сутки, а затем разведите ее в пропорции один к десяти.

Подкормка растений кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Органические удобрения

В перечень органики входит компост, перегной, травяные настои и тому подобное. Чтобы приготовить смесь из птичьего помета, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Птичий помет — несколько килограммов

Вода — десять литров в ведре

Разведите помет в ведре воды, накройте крышкой и держите одну неделю, пока полученная смесь не настоится, после чего разбавьте ее в соотношении один к десяти.

Для приготовления смеси из трав или компоста заполните ведро на две трети одуванчиками, крапивой, клевером и т.д. и залейте его прохладной водой. Оставьте смесь на десять дней там, где тепло и солнечно, а перед поливом разведите в такой же пропорции.

Напомним, мы писали о том, чем надо подкормить тыквы на огороде для улучшения урожая.

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