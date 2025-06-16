Чим треба підживити кабачки з гарбузами в червні 2025 — ефективні добрива, поради дачникам

Чим удобрити кабачки з гарбузами в червні 2025 для щедрого врожаю
Під час активного росту і розвитку всім рослинам, зокрема, представникам сімейства гарбузових, потрібні поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами потрібно підгодувати гарбузи з кабачками в червні 2025 року, щоб вони дали гарний врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чим удобрити кабачки і гарбузи в червні 2025 року
Мінеральні добрива
Це спеціальні суміші, до складу яких входить комплекс фосфору, магнію і калію. Завдяки такому складу ці добрива стимулюють ріст зелені, цвітіння рослин і зав’язування плодів. Щоб не припуститися помилки і правильно використати такі добрива, варто їх вносити відповідно до інструкції.
Деревна зола
Це добриво є природним джерелом фосфору, калію, кальцію та інших поживних елементів, завдяки чому воно сприяє розвитку коріння і дозріванню плодів, а ще покращує структуру ґрунту. Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — одна склянка
- Гаряча вода — один літр
Розчиніть золу у воді та залиште готову суміш настоятися на одну добу, а потім розведіть її у пропорції один до десяти.
Органічні добрива
До переліку органіки входить компост, перегній, трав’яні настої тощо. Щоб приготувати суміш з пташиного посліду, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Пташиний послід — кілька кілограмів
- Вода — десять літрів у відрі
Розведіть послід у відрі води, накрийте кришкою і тримайте один тиждень, доки отримана суміш не настоїться, після чого розбавте її у співвідношенні один до десяти.
Для приготування суміші з трав чи компосту заповніть відро на дві третини кульбабами, кропивою, конюшиною тощо і залийте його прохолодною водою. Залиште суміш на десять днів там, де тепло і сонячно, а перед поливом розведіть у такій самій пропорції.
Нагадаємо, ми писали про те, чим треба підживити гарбузи на городі для покращення врожаю.
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