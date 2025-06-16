Чим треба підживити кабачки з гарбузами в червні 2025 — ефективні добрива, поради дачникам

Догляд рослин кабачків на городі. Фото: Freepik

Під час активного росту і розвитку всім рослинам, зокрема, представникам сімейства гарбузових, потрібні поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами потрібно підгодувати гарбузи з кабачками в червні 2025 року, щоб вони дали гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Мінеральні добрива

Це спеціальні суміші, до складу яких входить комплекс фосфору, магнію і калію. Завдяки такому складу ці добрива стимулюють ріст зелені, цвітіння рослин і зав’язування плодів. Щоб не припуститися помилки і правильно використати такі добрива, варто їх вносити відповідно до інструкції.

Зібраний врожай кабачків і гарбузів. Фото: Pixabay

Деревна зола

Це добриво є природним джерелом фосфору, калію, кальцію та інших поживних елементів, завдяки чому воно сприяє розвитку коріння і дозріванню плодів, а ще покращує структуру ґрунту. Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревна зола — одна склянка

Гаряча вода — один літр

Розчиніть золу у воді та залиште готову суміш настоятися на одну добу, а потім розведіть її у пропорції один до десяти.

Підживлення рослин кабачків на городі. Фото: Pinterest

Органічні добрива

До переліку органіки входить компост, перегній, трав’яні настої тощо. Щоб приготувати суміш з пташиного посліду, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Пташиний послід — кілька кілограмів

Вода — десять літрів у відрі

Розведіть послід у відрі води, накрийте кришкою і тримайте один тиждень, доки отримана суміш не настоїться, після чого розбавте її у співвідношенні один до десяти.

Для приготування суміші з трав чи компосту заповніть відро на дві третини кульбабами, кропивою, конюшиною тощо і залийте його прохолодною водою. Залиште суміш на десять днів там, де тепло і сонячно, а перед поливом розведіть у такій самій пропорції.

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