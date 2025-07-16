Что надо сделать с компостом, чтобы он быстрее созревал — советы дачникам

Человек, который высыпает остатки пищи в компостную яму. Фото: Pinterest

У каждого настоящего дачника на участке обязательно есть компостная куча, которая считается хорошим органическим удобрением для растений на огороде, но у некоторых она созревает довольно медленно. Узнайте, как можно эффективно ускорить этот процесс, чтобы быстрее получить роскошную подкормку.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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На самом деле, не так уж и трудно ускорять процесс созревания компоста, а если знать эффективные методы, то сделать это можно еще и довольно быстро. Если вы регулярно будете посыпать компостную кучу одной простой смесью, то никаких проблем у вас не будет.

Узнайте, какую именно смесь нужно высыпать в компостную яму, чтобы ускорить процесс созревания и быстрее получить эффективное органическое удобрение для растений на огороде.

Высыпание продуктов на компостную яму. Фото: Pinterest

Чем можно ускорить процесс созревания компоста

Чтобы ускорить созревание компоста на огороде, воспользуйтесь массой из органических остатков. Для этого просто смешайте в равных пропорциях карбамид и картофельный крахмал. Эти два ингредиента повысят температуру внутри компоста, в результате чего он будет быстрее созревать.

К тому же, этой простой, но, в то же время, эффективной смесью вы можете убить все опасные микроорганизмы, которые содержатся внутри компоста.

Компостная куча на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно использовать эту смесь

Компостную кучу этим средством нужно посыпать регулярно дважды в месяц, но каждый раз нельзя использовать более трех ложек этой смеси. После того, как вы посыпете компостную яму приготовленной смесью, налейте на обработанную массу немного чистой воды, чтобы она лучше впитала в себя эти ингредиенты.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя добавлять в компост.

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