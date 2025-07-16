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Головна Дім Чим треба посипати компост, щоб прискорити його дозрівання

Чим треба посипати компост, щоб прискорити його дозрівання

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 02:45
Що треба зробити з компостом, щоб він швидше дозрівав — поради дачникам
Людина, яка висипає залишки їжі в компостну яму. Фото: Pinterest

У кожного справжнього дачника на ділянці обов’язково є компостна купа, яка вважається гарним органічним добривом для рослин на городі, але в деяких вона достигає доволі повільно. Дізнайтеся, як можна ефективно прискорити цей процес, щоб швидше отримати розкішне підживлення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Насправді, не так вже і важко прискорювати процес достигання компосту, а якщо знати ефективні методи, то зробити це можна ще й доволі швидко. Якщо ви регулярно посипатимете компостну купу однією простою сумішшю, то жодних проблем у вас не буде.

Дізнайтеся, яку саме суміш потрібно висипати у компостну яму, щоб прискорити процес достигання і швидше отримати ефективне органічне добриво для рослин на городі.

Компост
Висипання продуктів на компостну яму. Фото: Pinterest

Чим можна прискорити процес достигання компосту

Щоб прискорити достигання компосту на городі, скористайтеся масою з органічних залишків. Для цього просто змішайте у рівних пропорціях карбамід і картопляний крохмаль. Ці два інгредієнта підвищать температуру всередині компосту, в результаті чого він швидше достигатиме.

До того ж, цією простою, але, водночас, ефективною сумішшю ви можете вбити всі небезпечні мікроорганізми, які містяться всередині компосту. 

Компостная куча
Компостна купа на городі. Фото: Pinterest

Як правильно використовувати цю суміш

Компостну купу цим засобом потрібно посипати регулярно двічі на місяць, але щоразу не можна використовувати більше трьох ложок цієї суміші. Після того, як ви посипете компостну яму приготовленою сумішшю, налийте на оброблену масу трохи чистої води, щоб вона краще увібрала в себе ці інгредієнти.

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна додавати у компост. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно робити компост на городі. 

Також ми повідомляли про те, як і з якого листя потрібно робити компостну купу.

рослини поради город ефективні способи компост
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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