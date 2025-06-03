Чем надо подкормить лук на огороде в июне 2025 — полезные советы дачникам

Приготовленное удобрение для подкормки лука на огороде. Фото: Juokingi

Для большого и вкусного урожая лука очень важна подкормка правильными удобрениями, а летом это особенно нужно. Опытные дачники рассказали, чем именно необходимо удобрить этот овощ, чтобы получить желаемые результаты.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

В начале лета лук активно наращивает массу и формирует урожай на будущее. Поэтому на этом этапе стоит помочь овощу, чтобы способствовать красивым головкам. А сделать это нужно с помощью подкормки, которую надо провести в июне.

Выращенный урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить лук в июне

Первый этап — органические удобрения

На этом этапе стоит воспользоваться коровьим перегноем или куриным пометом. Если он гранулированный, его достаточно разбавить с водой в соотношении один к трем, а если более концентрированный — то в пропорции один к 15. Но перед подкормкой нужно увлажнить почву обычной водой.

Второй этап — древесная зола

Этот этап проводится через неделю после первого, и для этого нужен зольный раствор. А приготовить его можно из таких ингредиентов, как:

Древесная зола — один литр

Кипяток — девять литров

Разведите золу водой, оставьте смесь настояться на два часа, после чего разбавьте двумя частями воды. Поливайте грядки с луком утром или вечером под корень. Дело в том, что в состав золы входит большое количество калия, фосфора и других элементов, которые формируют головки.

Процесс полива лука на огороде. Фото: Decorexpro

Но каждое удобрение нужно использовать в течение двух дней после настаивания и обязательно это делать надо по влажной почве. В противном случае большая часть удобрений уйдет ниже лука, а этого лучше не допускать.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить лук на огороде от болезней и вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно избежать стрелкования на луке.

Также мы сообщали о том, стоит ли сажать лук с чесноком на одной грядке.