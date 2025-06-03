Чим треба підживити цибулю на городі в червні 2025 — корисні поради дачникам

Приготовлене добриво для підживлення цибулі на городі. Фото: Juokingi

Для великого і смачного врожаю цибулі дуже важливе підживлення правильними добривами, а влітку це особливо потрібно. Досвідчені дачники розповіли, чим саме необхідно удобрити цей овоч, щоб отримати бажані результати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На початку літа цибуля активно нарощує масу і формує врожай на майбутнє. Тому на цьому етапі варто допомогти овочу, щоб сприяти гарним головкам. А зробити це потрібно за допомогою підживлення, яке треба провести в червні.

Вирощений врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити цибулю в червні

Перший етап — органічні добрива

На цьому етапі варто скористатися коров’ячим перегноєм чи курячим послідом. Якщо він гранульований, його достатньо розбавити з водою у співвідношенні один до трьох, а якщо більш концентрований — то в пропорції один до 15. Але перед підживленням потрібно зволожити ґрунт звичайною водою.

Другий етап — деревна зола

Цей етап проводиться за тиждень після першого, і для цього потрібен зольний розчин. А приготувати його можна з таких інгредієнтів, як:

Деревна зола — один літр

Окріп — дев’ять літрів

Розведіть золу водою, залиште суміш настоятися на дві години, після чого розбавте двома частинами води. Поливайте грядки з цибулею зранку чи ввечері під корінь. Справа в тому, що до складу золи входить велика кількість калію, фосфору та інших елементів, які формують головки.

Процес поливу цибулі на городі. Фото: Decorexpro

Але кожне добриво потрібно використовувати впродовж двох днів після настоювання і обов’язково це робити треба по вологому ґрунту. В іншому випадку велика частина добрив піде нижче цибулі, а цього краще не допускати.

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