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Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

18 октября 2024 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, чтобы рождественник расцвел — чем подкормить растение в ноябре
Полив рождественника в горшке на подоконнике. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Рождественник или декабрист — это домашний цветок, который способен роскошно расцветать зимой, особенно, когда период его активного развития приходится на новогодние праздники. Однако, иногда бывает так, что это растение не цветет, поэтому стоит знать, как заставить его снова это делать.

Новини.LIVE рассказывает, как можно заставить рождественник расти.

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В период с ноября по декабрь это домашнее растение начинает формировать свои бутоны, поэтому в этот момент важно его подкармливать удобрениями с содержанием калия и фосфора. Также можно пользоваться и органическими удобрениями.

Декабристы
Два цветка декабриста на подоконнике. Фото: Pinterest

"Кормить" декабрист нужно каждые две недели, время от времени меняя виды удобрений. Если вы хотите, чтобы ваше растение порадовало вас невероятно красивым цветением в декабре, вам нужно приготовить для него эффективное удобрение.

Полив декабриста
Процесс полива декабриста в горшке. Фото: Pinterest

Какие удобрения подходят декабристу

Удобрение из янтарной кислоты и монокалия фосфата

Чтобы приготовить действенное удобрение для подкормки рождественника в ноябре, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Янтарная кислота — третья часть чайной ложки
  • Монокалий фосфата — одна чайная ложка
  • Вода — три литра

Смешайте кислоту с фосфатом, разведите их в воде и "кормите" свой цветок один раз в две недели, внося удобрения под корневую систему растения.

Удобрение из борной кислоты

Чтобы сделать удобрение из этого препарата, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота — четвертая часть порошка
  • Теплая вода

Растворите борную кислоту в воде, дождитесь, пока она растворится, доведите готовую смесь до одного литра и поливайте ею рождественник.

Органическое удобрение

Если вы хотите подкормить свое растение органическими удобрениями, вам подойдут корки с граната или яблока. Чтобы приготовить удобрение, нужно залить гранатовые корки или яблоки водой, оставить настояться и полить растение.

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