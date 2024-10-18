Що робити, щоб різдвяник розквітнув — чим підживити рослину в листопаді

Полив різдвяника в горщику на підвіконні. Фото: House Digest

Різдвяник або декабрист — це домашня квітка, яка здатна розкішно розквітати взимку, особливо, коли період його активного розвитку припадає на новорічні свята. Однак, інколи буває так, що ця рослина не квітне, тому варто знати, як змусити її знову це робити.

Новини.LIVE розповідає, як можна змусити різдвяник рости.

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У період з листопада до грудня ця домашня рослина починає формувати свої бутони, тому в цей момент важливо її підживлювати добривами із вмістом калію і фосфору. Також можна скористатися й органічними добривами.

Дві квітки декабриста на підвіконні. Фото: Pinterest

"Годувати" декабрист потрібно кожні два тижні, час від часу змінюючи види добрив. Якщо ви хочете, щоб ваша рослина потішила вас неймовірно красивим цвітінням у грудні, вам потрібно приготувати для неї ефективне добриво.

Процес поливу декабриста в горщику. Фото: Pinterest

Які добрива підходять декабристу

Добриво з бурштинової кислоти і монокалію фосфату

Щоб приготувати дієве добриво для підживлення різдвяника в листопаді, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Бурштинова кислота — третя частина чайної ложки

Монокалій фосфату — одна чайна ложка

Вода — три літри

Змішайте кислоту з фосфатом, розведіть їх у воді та "годуйте" свою квітку один раз на два тижні, вносячи добрива під кореневу систему рослини.

Добриво з борної кислоти

Щоб зробити добриво з цього препарату, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Борна кислота — четверта частина порошку

Тепла вода

Розчиніть борну кислоту у воді, дочекайтеся, поки вона розчиниться, доведіть готову суміш до одного літра і поливайте нею різдвяник.

Органічне добриво

Якщо ви хочете підживити свою рослину органічними добривами, вам підійдуть кірки з гранату або яблука. Щоб приготувати добриво, вам потрібно залити гранатові кірки або яблука водою, залишити настоятися і полити рослину.

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