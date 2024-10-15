Цикас — догляд пальми, як поливати та підживлювати, все про рослину

Людина, яка поливає квітку цикас. Фото: House Digest

Цикас — це домашня квітка, яка схожа на маленьку пальму і потребує особливого догляду. Якщо у вас вдома є ця рослина або ви думаєте над тим, щоб придбати її, тоді ось вам декілька корисних рекомендацій щодо того, як доглядати цикас, щоб він виріс красивим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Де краще поставити цикас

Ця рослина потребує багато місця і любить світло, однак прямих сонячних променів краще уникати, адже вона може втратити привабливість і недовго прожити. Цикас любить рости в затінку, але нестача світла сповільнює його розвиток.

Що стосується температури повітря, то звичайна кімнатна атмосфера цілком підходить цій рослині. Взимку цикас любить прохолоду, але вдома повинно бути не менш, ніж 15 градусів тепла.

Два цикаса в горщиках. Фото: Pinterest

Як правильно і якою водою поливати цикас

Влітку ґрунт у горщику з цикасом повинен бути помірно зволоженим, а ось взимку кількість поливів краще скоротити. Варто запам’ятати, що об’єм води для цикасу залежить від того, яка температура в приміщенні, — чим прохолодніше вдома, тим менше води і рідше поливи.

Поливати цю рослину краще відстояною водою кімнатної температури або водою, яка тепліша на декілька градусів. І краще, щоб вода не потрапляли на крону рослини.

Пишний цикас у білому горщику. Фото: Pinterest

Як і чим підживлювати цикас

Ця домашня рослина у період активного росту потребує підживлення один раз на місяць. Робити це краще органічними добривами, в складі яких немає солей магнію і калію. Підживлювати цикас варто коров’яком або кінським гноєм, розведеним у воді. І запам’ятайте — цикас дуже не любить, коли його підживлюють мінеральними добривами.

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