Цикас — уход за пальмой, как поливать и подкармливать, все о растении

Человек, поливающий цветок цикас. Фото: House Digest

Цикас — это домашний цветок, который похож на маленькую пальму и нуждается в особом уходе. Если у вас дома это растение или вы думаете над тем, чтобы приобрести его, тогда вот вам несколько полезных рекомендаций касательно того, как ухаживать за цикасом, чтобы он вырос красивым.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Где лучше поставить цикас

Это растение требует много места и любит свет, однако, прямых солнечных лучей лучше избегать, ведь оно может потерять привлекательность и недолго прожить. Цикас любит расти в тени, но недостаток света замедляет его развитие.

Что касается температуры воздуха, то обычная комнатная атмосфера вполне подходит этому растению. Зимой цикас любит прохладу, но дома должно быть не менее 15 градусов тепла.

Два цикаса в горшках. Фото: Pinterest

Как правильно и какой водой поливать цикас

Летом почва в горшке с цикасом должна быть умеренно увлажненной, а вот зимой количество поливов лучше сократить. Стоит запомнить, что объем воды для цикаса зависит от того, какая температура в помещении, — чем прохладнее дома, тем меньше воды и реже поливы.

Поливать это растение лучше отстоявшейся водой комнатной температуры или водой, которая теплее на несколько градусов. И лучше, чтобы вода не попадала на крону растения.

Пышный цикас в белом горшке. Фото: Pinterest

Как и чем подкармливать цикас

Это домашнее растение в период активного роста требует подкормки один раз в месяц. Делать это лучше органическими удобрениями, в составе которых нет солей магния и калия. Подкармливать цикас следует коровяком или лошадиным навозом, разведенным в воде. И запомните — цикас очень не любит, когда его подкармливают минеральными удобрениями.

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