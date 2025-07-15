Чем надо подкормить капусту на огороде в июле 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам

Чем подкормить капусту в июле 2025, чтобы собрать большие кочаны
В июле на огороде закладывается будущий урожай капусты, поэтому в этом месяце стоит о ней особенно позаботиться. Опытные дачники рассказали, чем необходимо подкормить кочаны этого овоща в июле 2025 года, чтобы он порадовал хорошим и здоровым урожаем.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем стоит удобрить капусту в июле 2025 года
Суперфосфат
Это надежный и проверенный источник фосфора, а это именно то, что нужно сейчас капусте. Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Суперфосфат — две столовые ложки
- Горячая вода — небольшое количество
Растворите суперфосфат в горячей воде, а затем доведите объем до десяти литров теплой водой. Поливайте каждое растение капусты под корень где-то одним или полутора литрами приготовленного раствора.
Древесная зола
Это удобрение имеет в своем составе много калия, который нужен капусте для правильного развития. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Просеянная древесная зола — один стакан
- Вода — десять литров
Залейте золу водой, тщательно перемешайте и оставьте готовый раствор настояться на несколько часов.
Борная кислота
Иногда бывает так, что снаружи кочан капусты большой, но внутри он пустой. Это свидетельствует о том, что растениям не хватает бора, поэтому для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Борная кислота — два грамма
- Вода — десять литров
Растворите кислоту в воде и обрабатывайте растения капусты вечером или когда пасмурно.
Сырые дрожжи
Дрожжевое удобрение считается стимулятором для микрофлоры почвы, ведь оно помогает корням капусты лучше поглощать калий с фосфором. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Сырые дрожжи — 100 грамм
- Сахар — 0,5 стакана
- Теплая вода — десять литров
Растворите дрожжи и сахар в воде, оставьте настояться на два-три часа и разведите чистой водой в пропорции один к пяти перед использованием.
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