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Главная Дом Чем подкормить капусту в июле 2025, чтобы собрать большие кочаны

Чем подкормить капусту в июле 2025, чтобы собрать большие кочаны

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:30
Чем надо подкормить капусту на огороде в июле 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам
Дачница, которая опрыскивает кочан капусты на огороде. Фото: Freepik

В июле на огороде закладывается будущий урожай капусты, поэтому в этом месяце стоит о ней особенно позаботиться. Опытные дачники рассказали, чем необходимо подкормить кочаны этого овоща в июле 2025 года, чтобы он порадовал хорошим и здоровым урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит удобрить капусту в июле 2025 года

Суперфосфат

Это надежный и проверенный источник фосфора, а это именно то, что нужно сейчас капусте. Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Суперфосфат — две столовые ложки
  • Горячая вода — небольшое количество

Растворите суперфосфат в горячей воде, а затем доведите объем до десяти литров теплой водой. Поливайте каждое растение капусты под корень где-то одним или полутора литрами приготовленного раствора.

Капуста
Выращивание капусты на огороде. Фото: Pinterest

Древесная зола

Это удобрение имеет в своем составе много калия, который нужен капусте для правильного развития. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

  • Просеянная древесная зола — один стакан
  • Вода — десять литров

Залейте золу водой, тщательно перемешайте и оставьте готовый раствор настояться на несколько часов.

Борная кислота

Иногда бывает так, что снаружи кочан капусты большой, но внутри он пустой. Это свидетельствует о том, что растениям не хватает бора, поэтому для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота — два грамма
  • Вода — десять литров

Растворите кислоту в воде и обрабатывайте растения капусты вечером или когда пасмурно.

Подкормка капусты
Процесс подкормки капусты на огороде. Фото: Pinterest

Сырые дрожжи

Дрожжевое удобрение считается стимулятором для микрофлоры почвы, ведь оно помогает корням капусты лучше поглощать калий с фосфором. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Сырые дрожжи — 100 грамм
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Теплая вода — десять литров

Растворите дрожжи и сахар в воде, оставьте настояться на два-три часа и разведите чистой водой в пропорции один к пяти перед использованием.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусную капусту брокколи на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта капусты стоит посадить на огороде в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что посадить возле капусты на огороде для улучшения урожая.

растения культура советы капуста огород июль
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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