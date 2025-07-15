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Головна Дім Чим підживити капусту в липні 2025, щоб зібрати великі качани

Чим підживити капусту в липні 2025, щоб зібрати великі качани

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 19:30
Чим треба підживити капусту на городі в липні 2025 — ефективні добрива, поради дачникам
Дачниця, яка обприскує качан капусти на городі. Фото: Freepik

У липні на городі закладається майбутній врожай капусти, тому цього місяця варто про неї особливо подбати. Досвідчені дачники розповіли, чим необхідно підгодувати качани цього овоча в липні 2025 року, щоб він потішив гарним і здоровим врожаєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Суперфосфат

Це надійне і перевірене джерело фосфору, а це саме те, що потрібно зараз капусті. Для приготування ефективної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Суперфосфат — дві столові ложки
  • Гаряча вода — невелика кількість

Розчиніть суперфосфат у гарячій воді, а потім доведіть об’єм до десяти літрів теплою водою. Поливайте кожну рослину капусти під корінь десь одним чи півтора літрами приготовленого розчину.

Капуста
Вирощування капусти на городі. Фото: Pinterest

Деревна зола 

Це добриво має у своєму складі багато калію, який потрібен капусті для правильного розвитку. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

  • Просіяна деревна зола — одна склянка
  • Вода — десять літрів

Залийте золу водою, ретельно перемішайте і залиште готовий розчин настоятися на кілька годин. 

Борна кислота

Інколи буває так, що зовні качан капусти великий, але всередині він порожній. Це свідчить про те, що рослинам не вистачає бору, тому для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Борна кислота — два грами
  • Вода — десять літрів

Розчиніть кислоту у воді та обробляйте рослини капусти ввечері або коли похмуро.

Подкормка капусты
Процес підживлення капусти на городі. Фото: Pinterest

Сирі дріжджі

Дріжджове добриво вважається стимулятором для мікрофлори ґрунту, адже воно допомагає корінню капусти краще поглинати калій із фосфором. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Сирі дріжджі — 100 грамів
  • Цукор — 0,5 склянки
  • Тепла вода — десять літрів

Розчиніть дріжджі та цукор у воді, залиште настоятися на дві-три години і розведіть чистою водою у пропорції один до п’яти перед використанням.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити смачну капусту броколі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти капусти варто посадити на городі в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, що посадити біля капусти на городі для покращення врожаю.

рослини культура поради капуста город липень
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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