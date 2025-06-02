Чем надо подкормить чеснок на огороде, чтобы он вырос большим — полезные советы дачникам

Дачник, который держит собранный урожай чеснока в руках. Фото: Freepik

Такая огородная культура, как чеснок, нуждается в определенных условиях для хорошего роста и здорового развития. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить это растение на огороде, чтобы его луковицы выросли большими и крепкими.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Нередко, выращивая чеснок на огороде, можно заметить, что зубчики сформировались совсем мелкими. Однако, существует один простой и, в то же время, эффективный способ исправить эту ситуацию. Для этого вам следует знать, чем нужно подкормить чеснок, чтобы увеличить размер его зубчиков.

Собранный урожай чеснока на огороде. Фото: Freepik

Чем стоит подкормить чеснок на огороде

Компост

Когда вы готовите грядки на огороде для посадки чеснока, стоит воспользоваться таким простым, но эффективным удобрением, как компост. Он не только улучшает структуру почвы, но и насыщает ее всеми необходимыми питательными элементами.

Чтобы подкормить чеснок этим удобрением, на один квадратный метр используйте такие ингредиенты, как:

Компост — пять килограмм

Суперфосфат — 20 грамм

Древесная зола — один стакан

Процесс подкормки чеснока на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Древесная зола

В состав этого удобрения входит большое количество полезных веществ, благодаря чему оно считается натуральным. Обычно опытные дачники примешивают древесную золу к почве прежде, чем сажать чеснок на огороде. Однако, ее можно использовать и после того, как вы посадили огородную культуру.

Мульча

Мульча для чеснока делается из листьев, трав или соломы и помогает вырастить большие зубчики. Кроме того, это натуральное удобрение помогает сохранять влагу в почве, защищая ее от высыхания, и сохраняет в ее структуре питание.

А еще мульчирование чеснока не даст сорнякам расти вокруг и будет сохранять температуру почвы на уровне, который нужен этой культуре для хорошего развития.

Напомним, мы писали о том, почему нельзя сажать чеснок в древесную золу на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта чеснока стоит посадить на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, что надо посадить возле чеснока, чтобы головки выросли большими.