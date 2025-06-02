Чим треба підживити часник на городі, щоб він виріс великим — корисні поради дачникам

Дачник, який тримає зібраний врожай часнику в руках. Фото: Freepik

Така городня культура, як часник, потребує певних умов для гарного росту і здорового розвитку. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цю рослину на городі, щоб її цибулини виросли великими і міцними.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Нерідко, вирощуючи часник на городі, можна помітити, що зубчики сформувалися геть дрібними. Однак, існує один простий та, водночас, ефективний спосіб виправити цю ситуацію. Для цього вам варто знати, чим потрібно підживити часник, щоб збільшити розмір його зубчиків.

Зібраний врожай часнику на городі. Фото: Freepik

Чим варто підживити часник на городі

Компост

Коли ви готуєте грядки на городі для посадки часника, варто скористатися таким простим, але ефективним добривом, як компост. Він не лише покращує структуру ґрунту, а й насичує його всіма необхідними поживними елементами.

Щоб підживити часник цим добривом, на один квадратний метр використайте такі інгредієнти, як:

Компост — п’ять кілограмів

Суперфосфат — 20 грамів

Деревний попіл — одна склянка

Процес підживлення часнику на городі. Фото: скриншот з YouTube

Деревний попіл

До складу цього добрива входить велика кількість корисних речовин, завдяки чому воно вважається натуральним. Зазвичай досвідчені дачники домішують деревний попіл до ґрунту перш, ніж садити часник на городі. Однак, його можна використовувати і після того, як ви посадили городню культуру.

Мульча

Мульча для часнику робиться із листя, трав чи соломи і допомагає виростити великі зубчики. Крім того, це натуральне добриво допомагає зберігати вологу в ґрунті, захищаючи його від висихання, і зберігає в його структурі живлення.

А ще мульчування часнику не даватиме бур’янам рости навколо і зберігатиме температуру ґрунту на рівні, який потрібен цій культурі для гарного розвитку.

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