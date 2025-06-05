Чем надо подкормить баклажаны на огороде в июне 2025 — советы дачникам

Чем подкормить баклажаны в июне 2025, чтобы собрать щедрый урожай
Дачники с опытом единогласно говорят, что в начале лета нужно подкормить баклажаны на своем огороде, ведь от этого зависит их будущий урожай. Узнайте, чем именно будет эффективно удобрить эти овощи в июне 2025 года.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем необходимо удобрить баклажаны в июне 2025 года
Прессованные дрожжи
Обычный кухонный ингредиент прекрасно подойдет для подкормки баклажанов в начале лета. Для приготовления эффективного раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Прессованные дрожжи — 600 грамм
- Теплая вода — один литр
- Скорлупа из яиц
Возьмите глубокую миску или банку, налейте туда воды, положите дрожжи и добавьте яичную скорлупу. Тщательно перемешайте смесь и оставьте ее на солнце, как минимум, на четыре часа. Затем разбавьте водой в соотношении один к десяти и полейте баклажаны.
Скошенная трава
Мало кто знает, но в состав скошенной травы входит много азота, поэтому она считается идеальной подкормкой для баклажанов. Для приготовления смеси заполните бочку свежей скошенной травой на треть, а остаток пространства залейте водой.
Оставьте смесь настояться на одну неделю, а затем полейте свои растения на огороде.
Банановая кожура
Мало кто знает, но обычная кожура с бананов также прекрасно подойдет для подкормки баклажанов. Дело в том, что в их состав входит большое количество магния и калия. Для приготовления эффективной смеси оставьте банановые кожуры настояться в воде на два-три дня, после чего полейте баклажаны, или просто закопайте их возле этих овощей.
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