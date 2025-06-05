Чим треба підживити баклажани на городі в червні 2025 — поради дачникам

Добриво для кущів баклажанів. Фото: DzentlMenis.lv

Дачники з досвідом одноголосно кажуть, що на початку літа потрібно підживити баклажани на своєму городі, адже від цього залежить їхній майбутній врожай. Дізнайтеся, чим саме буде ефективно удобрити ці овочі в червні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Пресовані дріжджі

Звичайний кухонний інгредієнт чудово підійде для підживлення баклажанів на початку літа. Для приготування ефективного розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Пресовані дріжджі — 600 грамів

Тепла вода — один літр

Шкаралупа з яєць

Візьміть глибоку миску чи банку, налийте туди води, покладіть дріжджі та додайте яєчну шкаралупу. Ретельно перемішайте суміш і залиште її на сонці, щонайменше, на чотири години. Потім розбавте водою у співвідношенні один до десяти і полийте баклажани.

Стиглий баклажан на кущі. Фото: Freepik

Скошена трава

Мало хто знає, але до складу скошеної трави входить багато азоту, тому вона вважається ідеальною підкормкою для баклажанів. Для приготування суміші заповніть бочку свіжою скошеною травою на третину, а залишок простору залийте водою.

Залиште суміш настоятися на один тиждень, а потім полийте свої рослини на городі.

Процес підживлення рослин баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Бананова шкірка

Мало хто знає, але звичайна шкірка з бананів також чудово підійде для підживлення баклажанів. Справа в тому, що до їхнього складу входить велика кількість магнію і калію. Для приготування ефективної суміші залиште бананові шкірки настоятися у воді на два-три дні, після чого полийте баклажани, або просто закопайте їх біля цих овочів.

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