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Главная Дом Чем подкормить свеклу на огороде в июле 2025 — лучшие удобрения

Чем подкормить свеклу на огороде в июле 2025 — лучшие удобрения

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:30
Чем подкармливать свеклу на огороде в июле 2025 — самые эффективные удобрения, советы дачникам
Сбор урожая свеклы на огородном участке. Фото: Pinterest

В середине лета свекла активно формирует корнеплоды, поэтому ей на этом этапе требуется максимум питательных элементов. Опытные дачники рассказали, какими эффективными удобрениями это лучше делать, чтобы гарантированно вырастить вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какими удобрениями подкормить свеклу в июле 2025 года

Минеральные удобрения

Этот вид удобрений действует мгновенно, насыщая корнеплоды свеклы всеми необходимыми микроэлементами. В этом месяце дачники с опытом рекомендуют обратить свое внимание на такие эффективные минеральные удобрения, как:

  • Калийная селитра, которая делает корнеплоды более сладкими и крепкими — 15 грамм на десять литров воды
  • Суперфосфат, который улучшает развитие корневой системы — 20 грамм на один квадратный метр
  • Нитроаммофоска, которая наделяет корнеплоды азотом, калием и фосфором — 30 грамм на десять литров воды

Но будьте осторожны с минеральными удобрениями и делайте все по инструкциям, чтобы не допустить того, что в корнеплодах начнут накапливаться нитраты.

Полив свеклы
Процедура подкормки растений свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Органические удобрения

Органические удобрения способствуют мягкому и длительному питанию для корнеплодов. В июле подкормите свою свеклу чем-то из этих органических удобрений, как:

  • Компост — разложите слоем два-три сантиметра в междурядьях, перемешивая с верхним слоем земли
  • Биогумус — разведите 200 миллилитров на десять литров воды и полейте готовой смесью свеклу под корень
  • Крапива — залейте один килограмм десятью литрами воды и оставьте настояться на пять-семь дней, после чего разведите в пропорции один к десяти и поливайте корнеплоды один раз в две недели
Уход за свеклой
Внесение удобрения под растения свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле свеклы на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя сажать свеклу каждый год на одном месте на огороде.

Также мы сообщали о том, что надо посадить возле свеклы на огороде для улучшения урожая.

овощи удобрения советы огород свекла
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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