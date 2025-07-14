Чим підживлювати буряк на городі в липні 2025 — найефективніші добрива, поради дачникам

Збір врожаю буряка на городній ділянці. Фото: Pinterest

У середині літа буряк активно формує коренеплоди, тому йому на цьому етапі потрібно максимум поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, якими ефективними добривами це краще робити, щоб гарантовано виростити смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Мінеральні добрива

Цей вид добрив діє миттєво, насичуючи коренеплоди буряка всіма необхідними мікроелементами. Цього місяця дачники з досвідом рекомендують звернути свою увагу на такі ефективні мінеральні добрива, як:

Калійна селітра, яка робить коренеплоди більш солодкими і міцними — 15 грамів на десять літрів води

Суперфосфат, який покращує розвиток кореневої системи — 20 грамів на один квадратний метр

Нітроамофоска, яка наділяє коренеплоди азотом, калієм і фосфором — 30 грамів на десять літрів води

Але будьте обережні з мінеральними добривами і робіть все за інструкціями, щоб не допустити того, що в коренеплодах почнуть накопичуватися нітрати.

Процедура підживлення рослин буряка на городі. Фото: Decorexpro

Органічні добрива

Органічні добрива сприяють м’якому і тривалому живленню для коренеплодів. У липні підживіть свій буряк чимось із цих органічних добрив, як:

Компост — розкладіть шаром два-три сантиметра у міжряддях, перемішуючи з верхнім шаром землі

Біогумус — розведіть 200 мілілітрів на десять літрів води і полийте готовою сумішшю буряк під корінь

Кропива — залийте один кілограм десятьма літрами води і залиште настоятися на п'ять-сім днів, після чого розведіть у пропорції один до десяти і поливайте коренеплоди один раз на два тижні

Внесення добрива під рослини буряка на городі. Фото: Decorexpro

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