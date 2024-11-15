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Чем обработать лук перед посадкой в ноябре — волшебные средства

15 ноября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
В чем замочить лук перед посадкой в ноябре — советы для щедрого урожая
Лук замоченный в растворе перед посадкой. Фото: dreamstime.com
Александра Ткачук - Редактор

Посадка озимого лука под зиму может продолжаться до поздней осени, если погода разрешает. А чтобы подготовить сеянку к высадке, опытные огородники советуют замачивать ее в специальных растворах. Это поможет обеззаразить луковички, защитить их от болезней и вредителей, а также будет способствовать здоровому росту растения.

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Как правильно замачивать лук перед посадкой в открытую почву, рассказываем далее в материале.

Зачем замачивать лук перед посадкой

Обработка перед посадкой позволяет:

  • обеззаразить — помогает уничтожить грибковые инфекции и вредителей, которые могут оставаться на луковицах;
  • защитить от гниения — специальные растворы для замачивания снижают риск загнивания луковиц в почве;
  • стимулировать рост — замачивание ускоряет пробуждение луковиц, способствуя быстрому прорастанию;
  • повысить урожайность — обработанные луковицы лучше приживаются и формируют здоровые растения, что положительно влияет на объем урожая.

 

Основные способы замачивания лука перед посадкой
Замачивание лука перед посадкой. Скриншот с видео на Youtube

Какие способы замачивания лука перед посадкой

Вот несколько проверенных методов обработки, которые помогут защитить озимый лук от неблагоприятных факторов и обеспечить обильный урожай:

1. Замачивание в золе

Зола — натуральное средство для обеззараживания и подкормки. Благодаря этому раствору лук получает необходимые минералы, способствующие его росту.

Растворите 1 стакан золы в 5 л воды (половина ведра). Поместите луковицу в раствор на 10 минут. После обработки обязательно промойте сеянку чистой водой.

2. Замачивание в растворе пищевой соды

Сода — еще одно эффективное средство для обеззараживания, помогающее уменьшить риск грибковых инфекций. Добавьте 1 ст. л. пищевой соды в 10 л воды. Держите сеянку в растворе в течение 15 минут.

Важно: превышайте время обработки, поскольку это может повлиять на прорастание.

3. Обработка марганцовкой

Марганцовка — классическое средство для обеззараживания, надежно защищающее озимый лук от болезней.

Растворите марганцовку до насыщенного розового цвета. Достаточно продержать 5 минут лук в растворе. После замачивания промойте луковицы во избежание остатков марганца на поверхности.

 

Важные рекомендации при замачивании озимого лука
Посадка лука в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Важные рекомендации при замачивании озимого лука

  1. Не замачивайте надолго. Не превышайте рекомендуемое время замачивания, чтобы луковицы не начали прорастать преждевременно. Это особенно важно для осенней посадки во избежание повреждения растений во время заморозков.
  2. Выбирайте сухое и прохладное место для хранения после замачивания. После обработки посадочный материал лучше хранить в прохладном месте до момента высадки.
  3. Проверяйте качество сеянки. Выбирайте только здоровые и плотные луковицы для обработки и последующей посадки.

Выбирайте наиболее удобный для вас способ обеззараживания и следуйте рекомендациям, чтобы лук успешно перезимовал и порадовал вас весной пышным урожаем.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим длительное время.

Напомним, мы писали, когда сажать лук в ноябре 2024 по лунному календарю и какие простые правила помогут получить щедрый урожай.

Также рекомендуем вам узнать, как увеличить урожай чеснока на огороде.

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