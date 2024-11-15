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Чим обробити цибулю перед посадкою у листопаді — чудодійні засоби

15 листопада 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
У чому замочити цибулю перед посадкою у листопаді — поради для щедрого врожаю
Цибуля замочена у розчині перед посадкою. Фото: dreamstime.com
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка озимої цибулі під зиму може тривати до пізньої осені, якщо погода дозволяє. А щоб підготувати сіянку до висадки, досвідчені городники радять замочувати її у спеціальних розчинах. Це допоможе знезаразити цибулинки, захистити їх від хвороб і шкідників, а також сприятиме здоровому росту рослини.

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Як правильно замочувати цибулю перед посадкою у відкритий ґрунт, розповідаємо далі у матеріалі. 

Навіщо замочувати цибулю перед посадкою

Обробка перед посадкою дозволяє:

  • знезаразити — допомагає знищити грибкові інфекції та шкідників, що можуть залишатися на цибулинах;
  • захистити від гниття — спеціальні розчини для замочування знижують ризик загнивання цибулин в ґрунті;
  • стимулювати ріст — замочування прискорює пробудження цибулин, сприяючи швидкому проростанню;
  • підвищити врожайність — оброблені цибулини краще приживаються і формують здорові рослини, що позитивно впливає на обсяг урожаю.

 

Основні способи замочування цибулі перед посадкою
Замочування цибулі перед посадкою. Скриншот з відео на Youtube

Які є способи замочування цибулі перед посадкою

Ось кілька перевірених методів обробки, які допоможуть захистити озиму цибулю від несприятливих факторів та забезпечити рясний урожай: 

1. Замочування в золі

Зола — натуральний засіб для знезараження і підживлення. Завдяки цьому розчину цибуля отримує необхідні мінерали, які сприяють її росту.

Розчиніть 1 склянку золи у 5 л води (половина відра). Помістіть цибулини у розчин на 10 хвилин. Після обробки обов'язково промийте сіянку чистою водою.

2. Замочування у розчині харчової соди

Сода — ще один ефективний засіб для знезараження, що допомагає зменшити ризик грибкових інфекцій. Додайте 1 ст. л. харчової соди у 10 л води. Тримайте сіянку в розчині протягом 15 хвилин.

Важливо: перевищуйте час обробки, оскільки це може вплинути на проростання.

3. Обробка марганцівкою

Марганцівка — класичний засіб для знезараження, який надійно захищає озиму цибулю від хвороб.

Розчиніть марганцівку до насиченого рожевого кольору. Достатньо протримати цибулю 5 хвилин у розчині. Після замочування промийте цибулини, щоб уникнути залишків марганцю на поверхні.

 

Важливі рекомендації при замочуванні озимої цибулі
Посадка цибулі у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Важливі рекомендації при замочуванні озимої цибулі

  1. Не замочуйте надовго. Не перевищуйте рекомендований час замочування, щоб цибулини не почали передчасно проростати. Це особливо важливо для осінньої посадки, щоб уникнути пошкодження рослин під час заморозків.
  2. Вибирайте сухе та прохолодне місце для зберігання після замочування. Після обробки посадковий матеріал краще зберігати у прохолодному місці до моменту висадки.
  3. Перевіряйте якість сіянки. Обирайте тільки здорові та щільні цибулини для обробки та подальшої посадки.

Вибирайте найбільш зручний для вас спосіб знезараження і дотримуйтесь рекомендацій, щоб цибуля успішно перезимувала та порадувала вас навесні пишним врожаєм.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати цибулю, щоб вона залишалася свіжою тривалий час.

Нагадаємо, ми писали, коли садити цибулю у листопаді 2024 року за місячним календарем та які прості правила допоможуть отримати щедрий врожай. 

Також радимо вам дізнатися, як збільшити врожай часнику на городі.

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