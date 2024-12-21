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Чем категорически нельзя кормить кур — запрещенные продукты

21 декабря 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем никогда нельзя кормить кур — запрещенная еда для птиц
Женщина, которая кормит курицу на улице. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Настоящие хозяева знают, что куры, как и любой человек, нуждаются в хорошем питании и могут пострадать от плохой пищи. Украинский фермер рассказал, какими продуктами категорически не стоит кормить домашних птиц, чтобы не испортить их пищеварение.

Соответствующее видео обнародовали на канале "Кури в гаражі" в YouTube.

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Украинский фермер говорит, что в рацион питания кур категорически нельзя добавлять определенные продукты, ведь у этой птицы могут появиться проблемы с пищеварением. Речь идет об обычных продуктах, которые каждый день употребляют люди, а вот о каких именно — читайте ниже.

Кормление курицы
Человек, кормящий курицу с руки. Фото: Freepik

Какие продукты категорически нельзя давать курам

Фермер не рекомендует кормить домашнюю птицу чрезмерным количеством овощей, в частности, такими овощами, как:

  • Морковь
  • Свекла
  • Кабачки
  • Капуста

Однако, если кормить домашних птиц маленьким количеством этих овощей, они могут быть полезны. Дело в том, что в состав всех этих продуктов питания входят важные элементы, необходимые организму кур.

Курицы
Много кур в курятнике возле миски с едой. Фото: Pinterest

К тому же, категорически нельзя кормить кур продуктами, на которых уже появилась плесень, а также такими продуктами, как:

  • Белый хлеб
  • Картофель
  • Баклажаны
  • Стебли томатов

Кроме того, украинский фермер категорически не советуют кормить домашних кур продуктами, которые содержат слишком много соли. В частности, речь идет о таких пересоленных продуктах питания, как:

  • Квашеная капуста
  • Позеленевший картофель
  • Маринованные огурцы

Конечно, если вы накормили всеми этими продуктами своих кур, ничего плохого не будет, но категорически нельзя делать это на постоянной основе, ведь можно навредить домашним птицам.

Напомним, мы писали о том, какими продуктами следует кормить кур зимой, чтобы они несли яйца.

Раньше мы рассказывали о том, что необходимо поставить в курятнике зимой, чтобы куры неслись.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно обогреть кур в зимнее время года.

питание продукты птицы советы курица запреты

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