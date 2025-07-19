Действительно ли коты чувствуют, когда хозяин заболел — интересный факт

Кошка, которая лежит на спящем мужчине. Фото: Pinterest

Такие домашние животные, как кошки, считаются невероятно чувствительными, особенно если между вами сильная эмоциональная связь. Когда вы начинаете болеть, эти существа очень часто меняют свое поведение, поэтому мы рассказываем, действительно ли они что-то чувствуют.

Новини.LIVE рассказывает интересные факты о котах.

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Чувствуют ли коты недуг хозяев

Обоняние котов более, чем в 14 раз, чувствительнее, чем у людей, поэтому они способны уловить даже незначительные ароматы. Если между вами и животным глубокая эмоциональная связь, оно начинает распознавать вас, прежде всего, по аромату.

А если в вашем организме происходят, например, изменения в гормональной системе, на фоне болезни, существа сразу это чувствуют. Если вы просто простудились, ваш запах тела меняется, поэтому кошка мгновенно реагирует на эти изменения.

Кот, который лежит в постели с девушкой. Фото: Marie Claire

Кроме того, домашние животные умеют связывать, например, запахи лекарств, с вашим недугом. А если вы каждый раз во время заболевания пользуетесь одним и тем же препаратом, кошка поймет эту закономерность и начнет ее связывать с вашим плохим самочувствием.

А еще котики замечают, как меняется ваше физическое поведение, то есть, вы чувствуете слабость, начинаете по-другому дышать, хотите постоянно спать или у вас повышается температура тела. А еще если вы долго лежите в постели, не ходите на работу или меняете привычки, животные считают это сигналом тревоги.

Кот на плече у хозяйки. Фото: Pinterest

Как себя ведут коты во время болезни хозяина

В ответ на вашу болезнь коты также меняют свое привычное поведение. Когда вы болеете, домашние животные становятся более нежными и спокойными, а также хотят постоянно быть ближе к вам. А еще котики готовы поддерживать вас в трудные периоды.

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