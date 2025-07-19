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Головна Дім Чи відчувають коти хворобу господаря — цікавий факт

Чи відчувають коти хворобу господаря — цікавий факт

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 19:30
Чи дійсно коти відчувають, коли господар захворів — цікавий факт
Кішка, яка лежить на сплячому чоловіку. Фото: Pinterest

Такі домашні тварини, як коти, вважаються неймовірно чутливими, особливо якщо між вами сильний емоційний зв’язок. Коли ви починаєте хворіти, ці істоти дуже часто змінюють свою поведінку, тому ми розповідаємо, чи дійсно вони щось відчувають.

Новини.LIVE розповідає цікаві факти про котів.

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Нюх котів у понад 14 разів чутливіший, ніж у людей, тому вони здатні вловити навіть незначні аромати. Якщо між вами і твариною глибокий емоційний зв’язок, вона починає розпізнавати вас, насамперед, за ароматом.

А якщо у вашому організмі відбуваються, наприклад, зміни в гормональній системі, на тлі хвороби, істоти одразу це відчувають. Якщо ви просто застудилися, ваш запах тіла змінюється, тому кішка миттєво реагує на ці зміни. 

Кот на девушке
Кіт, який лежить у ліжку з дівчиною. Фото: Marie Claire

Крім того, домашні тварини вміють пов’язувати, наприклад, запахи ліків, з вашою недугою. А якщо ви щоразу під час захворювання користуєтеся одним і тим самим препаратом, кішка зрозуміє цю закономірність і почне її пов’язувати з вашим поганим самопочуттям.

А ще котики помічають, як змінюється ваша фізична поведінка, тобто, ви відчуваєте слабкість, починаєте по-іншому дихати, хочете постійно спати чи у вас підвищується температура тіла. А ще якщо ви довго лежите в ліжку, не ходите на роботу чи змінюєте звички, тварини вважають це сигналом тривоги.

Кот
Кіт на плечі в господині. Фото: Pinterest

Як себе поводять коти під час хвороби господаря

У відповідь на вашу хворобу коти також змінюють свою звичну поведінку. Коли ви хворієте, домашні тварини стають більш ніжними і спокійними, а також хочуть постійно бути ближчими до вас. А ще котики готові підтримувати вас у важкі періоди. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відучити котів ходити в туалет на городі та в саду.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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