Чому кіт не спить у ліжку — причини зміни поведінки домашнього улюбленця

Кішка, яка спить у коробці. Фото: Freepik

Якщо ви помітили, що ваш кіт чи кішка спить де-небудь, але тільки не в затишному ліжку, це може свідчити про певні проблеми зі здоров’ям вашого улюбленця. Дізнайтеся, чому ваша тварина обирає інше місце для сну та в яких випадках це може вказувати на неприємності.

Про це розповідає фахівчиня з котячої поведінки Аманда Кемпіон на своєму каналі в TikTok.

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Чому коти сплять у різних місцях

За словами експертки, домашні улюбленці обирають місце для сну за кількома показниками. Такими факторами є:

Висота — котики люблять перебувати високо над землею, адже так вони відчувають себе в безпеці та краще все бачать зверху

Тепло — пухнастики просто обожнюють теплі та затишні місця, де їм буде комфортно, зокрема, спати

Безпека і затишок — домашні тварини, які сплять, наприклад, у коробках, раковинах чи тунелях, відчувають себе захищеними у свого роду "схованці"

Знайомі аромати — якщо ваш котик спить на вашому одязі або навіть на взутті, він відчуває знайомий запах, який його заспокоює і дарує відчуття безпеки

Кіт, який лежить у коробці. Фото: Pixabay

Коли варто насторожитися через сон котика

Якщо ваш кіт або кішка починають різко обирати нові місця для сну, це може свідчити про певні проблеми. Така зміна поведінки вашого домашнього улюбленця може бути "червоним прапорцем" тоді, коли ваш котик:

Змінює свій настрій або погано себе почуває — можливо вихованець не почуває себе у безпеці в звичних місцях, а також відчуває певний стрес

Має приховані проблеми із самопочуттям — можливо у вашої домашньої тварини погіршився стан здоров’я, тому вона починає шукати інші місця для сну

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